ريال مدريد يتصدر المجموعة 4 بالفوز على إنترناسيونالي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - تصدر ريال مدريد المجموعة 4 بالفوز على نادي إنترناسيونالي الإيطالي 2-0 في قمة المجموعة الرابعة لتحديد الفريق متصدر المجموعة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأهل الفريقان رسميا لدور الـ 16 كأول وثاني المجموعة، ويلتحق نادي شيريف تيراسبول بملحق الدوري الأوروبي، ويخرج رسميا نادى شاختار دونيتسيك الأوكراني خارج البطولة.

تحليل موقف ريال مدريد بالمجموعة 4

تمكن نادي ريال مدريد من التأهل للدور المقبل بعد جمع 15 نقطة من الفوز بـ 5 مباريات، والتعادل في 0 مباراة، والهزيمة في مباراة واحدة مفاجئة من نادي شيريف تيراسبول فى بداية مباريات المجموعة، لكن نجح المدير الفني الإيطالي أنشيلوتى في إستعادة التوان فوز في 5 مباريات متتالية.

تحليل موقف إنترناسيونالي بالمجموعة 4

كان للنادي الإيطالي الفرصة لاحتلال قمة المجموعة والابتعاد عن مواجهة أصحاب الصدارة في المباريات المقبلة، لكنه اصطدم بريال مدريد في المباراة الختامية الذي يرغب في الصدارة أيضا، ليتأهل إنتر ثاني المجموعة بعدما جمع 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والهزيمة في مباراتان.

تحليل موقف نادي شيريف تيراسبول بالمجموعة 4

بدأ النادي المولدوفي دور المجموعات بفوز مفاجى على ريال مدريد في معقل ريال مدريد استاد سنتياجو برنابيو، والكل توقع احتلال الفريق لأحد المراكز الأول أو الثاني، ولكن تعرض لثلاث هزائم متتالية أخرت ترتيبه بالمجموعة، ليجمع 7 نقاط من الفوز في مباراتان والتعادل في مباراة واحدة، والهزيمة في 3 مباريات، ويتأهل رسميا لملحق الدوري الأوربي.

تحليل موقف نادي شاختار دونتيسك الأوكراني بالمجموعة 4

تعتبر هذا النسخة من دوري أبطال أوروبا هي الأقل لنادي شاختار دونتيسك الأوكراني، لحتل المركز الأخير بالمجموعة ويخرج رسميا من جميع البطولات الأوروبية لهذا الموسم، بعدما جمع نقطتان فقط نتيجة الهزيمة في 4 مباريات، والتعادل مباريات، وعدم تحقيق أى فوز خلال مرحلة المجموعات، ليذيل المجموعة في هذه النسخة من البطولة.