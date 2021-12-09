انت الان تتابع تفاصيل خبر بايرن ميونخ يهزم برشلونة 3/0 ويدفعه إلى ملحق بطولة الدوري الأوروبي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أطاح نادي بايرن ميونخ بنادي برشلونة خارج بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تمكن من هزيمته بنتيجة ثقيلة بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم على ستاد أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ، ليتجه نادي برشلونة إلى بطولة الإتحاد الأوربي لكرة القدم، ويصعد نادي بنفيكا ثانيا بجانب بايرن ميونخ عن المجموعة.

وتمكن بايرن ميونخ من إمطار شباك نادي برشلونة بثلاثة اهداف نظيفة تناوب عليها لاعبي بايرن، ففي الدقيقة 34 من الشوط الأول تمكن اللاعب المخضرم مولر من إفتتاح التسجيل بالهدف الأول من رأسية رائعة سكنت شباك حارس برشلونة الألماني تير شتيجن.

وأضاف اللاعب يوري ساني الهدف الثاني عند الدقيقة 43 من الشوط الأول، وضاعف النتيجة اللاعب الشاب جمال موسيال عند الدقيقة 62 من الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ وتصدر المجموعة بـ 18 نقطة بالعلامة الكاملة من الفوز في 6 مباريات.

ترتيب المجموعة 5 في دوري أبطال أوروبا

إسم النادي فوز تعادل هزيمة النقاط الترتيب بايرن ميونخ 6 0 0 18 1 بنفيكا 2 2 2 8 2 برشلونة 2 1 3 7 3 دينامو كييف 0 1 5 1 4

تشكيل بايرن ميونخ خلال المباراة

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش – بنجامين بافارد – نيكلاس سول – دايوتشانكولي اباميكانو

خط الوسط : توماس مولر – ليون جويتركا – جمال موسيال – ألفونسو ديفيز

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – يوري ساني

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين لوكاس هيرنانديز – عمر ريتشاردز – جوسيب ستانيشيتش – نيانزو كواسي – سيرجي جنابري – بونا سار – كينجسلي كومان – مارك روكا – ميكايل كوزينس – إيريك تشوبو موتينج – سفين أولريتش

تشكيل برشلونة خلال المباراة

حراسة المرمى: مارك اندري تير شتيجن

رباعي خط الدفاع: خوردي ألبا – جيرارد بيكية – إيريك غارسيا – رونالد فيدريكو

خط الوسط المدافع: سيرجي روبرتو – سيرجي بوسكتيس رنكي دى يونج – بيدري

خط الهجوم: لوك دي يونج – ممفيس ديباي

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين نيتو – إيناكي بيتا – اوسكار مينجويزا – صامويل أومتيتي – كليمينت لينجليت – يرجيو ديست – جافي – فيليب كوتينيو – ريكارد بياج – نيكو – يوسف ديمبر