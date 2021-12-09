واصل المنتخب الوطني تحضيراته للمباراة التي ستجمعه يوم الجمعة مع منتخب عمان، في اطار الدور ربع النهائي من كأس العرب فيفا قطر 2021.
وشرع المدرب منذر الكبير، في الاهتمام بالجوانب التكتيكية والفنية بناء على ما رصده من ملاحظات بخصوص طريقة لعب المنافس، ومحاولة تطبيق الخطة التي ينوي اعتمادها في لقاء ربع النهائي.
وشهدت حصة يوم امس الاربعاء ، انضمام ياسين الشيخاوي الى التمارين الجماعية بعد أن أنهى برنامج التحضيرات الذي وضعه الاطار الطبي، في وقت تابع فيه علي معلول التدرب على الانفراد.
من جهة اخرى، جاءت نتائج الاختبارات التي خضع لها حمزة المثلوثي سلبية، وقد يلتحق اليوم الخميس بمقر الاقامة.
وسيكشف الاتحاد الدولي، الخميس عن عقوبة محمد علي بن رمضان بعد اقصاءه في المباراة الثانية ضد الامارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس العرب: أخبار المنتخب التونسي، الشيخاوي ينضم للمجموعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.