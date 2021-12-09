موعد مباريات ربع نهائي كأس العرب في قطر || مواجهات نارية بين أل 8 الكبار أعرف الطريق للنهائي

معرفة توقيت وموعد مباريات ربع نهائي كأس العرب، من أكثر موضوعات البحث الآن عبر محرك البحث جوجل على شبكة الإنترنت، من قبل ملايين العرب محبي كرة القدم من المحيط إلي الخليج، بعد أن تم تحديد ترتيب المجموعات الأربع في البطولة، والمنتخبات التي صعدت للدور الثاني دور ربع النهائي وغداً الجمعة تنطلق مباراتان من العيار الثقيل، مباراة قطر والإمارات، في ديربي خليجي عربي من المتوقع أن يشهد ندية كبيرة بين المنتخبين، والمباراة الأخر مباراة تونس ضد عمان، وتنقل المباريات عبر أكثر من قناة عربية، لمزيد من الحرية في أختيار القناة والمعلق المفضل لدى كل مشاهد.

المباراة الموعد والتوقيت تونس * عمان الجمعة 2021/12/12 الساعة 16.00 بتوقيت تونس، 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت مكة المكرمة، اللقاء مقام على ملعب ستاد المدينة التعليمية الإمارات * قطر الجمعة القادمة 2021/12/12 الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة، قطر، 23.00 بتوقيت الإمارات ملعب اللقاء ستاد البيت مصر * الأردن السبت القادم 2021/12/13 الساعة 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت مكة المكرمة، والأردن المباراة مقامة على ملعب ستاد الجنوب المغرب * الجزائر السبت الموافق 2021/12/13 الساعة 20.00 بتوقيت المغرب والجزائر، 21.00 بتوقيت مصر، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة، ملعب المباراة الثمامة

كأس العرب والطريق للنهائي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب عن موعد مباريات ربع نهائي كأس العرب، كما ذكرنا أعلاه وأعلنت كذالك عن باقي مباريات الأدوار التالية، الدور نصف النهائي والدور النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، وتقع منتخبات ” قطر، الإمارات، المغرب، الجزائر” في طريق المواجهات المباشرة، ليصعد منتخب واحد من الأربعة لنهائي البطولة، بينما منتخبات ” مصر، الأردن، تونس، عمان”، طريقهم مشترك ليصعد منتخب واحد للنهائي.

القنوات الناقلة مباريات ربع النهائي

كما هو معروف فأن قنوات بي إن سبورت تنقل المباريات بالمجان للجمهور العربي، منذ أنطلاق البطولة، وتنقل أيضاً قناة الكأس البطولة، وأخيراً أعلنت قناة أون تايم سبورت المصرية، عن نقل مباراة المنتخب الوطني المصري ضد المنتخب الأردني، وكل هذه القنوات تبث برامجها بالمجان للجماهير العربية، وكل مشجع يلتقط بث القناة المفضلة لدية بحرية كاملة لمزيد من المتعة.