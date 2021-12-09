دوت الخليج -

منتخب اليمن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا

تأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت سن 17 سنة بفوزه على نظيره البحريني بخماسية نظيفة في مباراة جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الأمير فهد بن سلمان بمدينة الدمام، كأول المجموعة الثانية. منتخب اليمن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسياتأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت سن 17 سنة بفوزه على نظيره البحريني بخماسية نظيفة في مباراة جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الأمير فهد بن سلمان بمدينة الدمام، كأول المجموعة الثانية. وقدّم المنتخب اليمني أداءً مميزاً في المباراة حيث كانت الأفضلية له وسيطر لاعبيه بشكل كامل على مجريات المباراة، وتمكن من تسجيل الأهداف عن طريق محمد البرواني هدفين، وعبدالرحمن الخضر وسعيد الشبعان وعادل عباس بهدف لكل منهم. وحصد المنتخب اليمني بطاقة المجموعة بست نقاط وتأهل لنصف النهائي في بطولة تصفيات غرب آسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب اليمن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.