نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب والجزائر كأس العرب 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المغرب والجزائر كأس العرب 2021 على أرضية ملعب ستاد الثمامة يحل منتخبا المغرب والجزائر في واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021، وفي ختام منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021 حيث ستكون مباراة المغرب والجزائر هي مباراة ديربي شمال إفريقي على الأراضي القطرية في بطولة عربية.

مشوار المغرب والجزائر في كأس العرب 2021

وكان المنتخب المغربي قد تمكن من التأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021 بعد أن تصدر مجموعته “المجموعة الثالثة” من دوري المجموعات من بطولة كأس العرب، حيث تمكن المنتختب المغربي من تحقيق العلامة الكاملة، والفوز في المباريات الثلاثة التي خاضها أسود الأطلس في مشوارهم بدوري المجموعات من كأس العرب 2021.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الجزائري قد أنهى دوري المجموعات بحلوله في المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف المنتخب المصري، المنتخبان الجزائري والمصري تعادلا في كل شئ على مستوى النقاط والأهداف، لتلجأ اللجنة المنظمة لأفضلية اللعب النظيف، حيث تم حسم أمور الصدارة في المجموعة الرابعة من كأس العرب 2021 بالكروت الحمراء والصفراء، والتي رجحت كفة المنتخب المصري، ليأتي بذلك المنتخب المصري على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، فيما حل المنتخب الجزئري في المركز الثاني.

موعد مباراة المغرب والجزائر

وستكون مباراة المغرب والجزائر القادمة في كأس العرب 2021 هي مباراة ذات ندية وحماسة من جانب المنتخبين، وقد حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021 يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري ليكون موعداً لإقامة مباراة المغرب والجزائر في دورب ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، حيث من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة المغربية الرباط.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر

وسيتمكن جماهير كرة القدم العربية بشكل عام وجماهير كرة القدم في شمال إفريقيا من متابعة أحداث ديربي شمال إفريقيا بين المغرب والجزائر مساء يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1، بالإضافة إلى قناة الكأس HD1.