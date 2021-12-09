نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة الجمعة 10\12\2021 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير العاشقة للدوري السعودي للمحترفين موعد مباراة الهلال والفيحاء القادمة، والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق 10\12\2021، حيث يستضيف استاد الملك فهد الدولي مباراة الهلال القادمة في الدوري ضد الفيحاء، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف نلقي الضوء من خلال هذا المقال على موعد مباراة الهلال اليوم في الدوري السعودي ضد الفيحاء، وجدول ترتيب الدوري السعودي، ومباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة.

يدخل بطل أسيا المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ومواصلة الزحف نحو قمة الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 10 مباريات، فقد استطاع أن يحقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 ولم يذق طعم الهزيمة حتى الآن، تأمل جماهير الزعيم في انتزاع الثلاث نقاط ومواصلة الضغط على منافسيه للحفاظ على اللقب الغالي، واستثمار الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد الحصول على دوري أبطال أسيا.

في المقابل يسعى الفيحاء إلى تحقيق مفاجئة كبيرة ونتيجة إيجابية أمام زعيم أسيا الكبير، يحتل الفيحاء المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، فقد استطاع أن يحقق الانتصار وأن يحصل على الثلاث نقاط في 5 مباريات، بينما تعادل في 3 مباريات وتجرع كأس الهزيمة في 4 مباريات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة بين الفريقين، مباراة تتسم بالندية والسرعة والرغبة في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، جدير بالذكر أنه سوف تقام مباراة في نفس اليوم بين النصر والطائي، مباراة مؤجلة بين الفريقين أيضاً من الأسبوع الرابع، لذلك هي وجبة كروية دسمة سوف يستمتع بها الجمهور السعودي والجمهور العربي المحب لكرة القدم.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

يحتضن استاد الملك فهد الدولي مباراة الهلال في الدوري ضد الفيحاء اليوم الجمعة الموافق 10\12\2021، لحساب الجولة الرابعة المؤجلة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة عند تمام الساعة 17:40 الخامسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 16:40 الرابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، 14:40 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في الدوري، سؤال تردد كثيراً عبر مواقع التواصل وحركات البحث، وكما هو معروف فإن شبكة قنوات ssc Sports السعودية هي المالكة بشكل حصري لحقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، لذلك سوف يتم نقل مباراة الهلال ضد الفيحاء على قناة ssc الرياضية.

جدول ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 3 ضمك 13 7 4 2 17 15:20 5 25 4 الهلال 10 5 5 0 20 10:16 6 20 5 الفيحاء 12 5 3 4 18 11:13 2 18 6 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 7 النصر 11 5 2 4 19 14:18 4 17 8 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 9 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 10 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 11 أبها 13 4 2 7 17 23:14 -9 14 12 الفتح 12 3 4 5 18 16:15 -1 13 13 الباطن 13 3 4 6 17 15:10 -5 13 14 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 15 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11 16 الطائي 12 3 1 8 18 19:9 -10 10

بطاقة المباراة