نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي صعب للفراعنة.. موعد مباراه مصر والأردن ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه مصر والأردن ، مواجهة صعبة تنتظر الفراعنة، يوم السبت المقبل 11 ديسمبر 2021، في إطار مباريات دور ربع النهائي في كأس العرب 2021 ، والتي تنطلق أولى مواجهاته يوم الجمعة 2021/12/10، حيث يحتضن مساء السبت، ملعب ستاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية، فعاليات القمة الأردنية المصرية ، والتي تمتاز بندية كبيرة، قياسًا بتاريخ مواجهات المنتخبين رغم قلتها على مستوى النتائج، فضلًا عن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها النشامى على صعيد مشاركاته في البطولة بالنظر إلى منافسه في مواجهة السبت.

نستعرض خلال السطور القادمة، أبرز كواليس وتفاصيل موعد مباراه مصر والأردن والقنوات الناقلة ، بجانب رحلة الفريقين حتى بلوغ مرحلة دور الثمانية في مونديال العرب ، بالإضافة أيضًا إلى تاريخ مواجهات مصر والأردن ، ونختتم بنتيجة القمة الأفريقية الآسيوية بعد نهايتها بإذن الله.

مباراه مصر والأردن

بعد نجاحه في العبور إلى الدور الثاني، من البطولة العربية، متصدرًا للمجموعة الرابعة بعد اللجوء للمرة الأولى لقاعدة “اللعب النظيف”، يخوض الفراعنة تحديًا صعبًا أمام النشامى.

يتمثل التحدي المنتظر للفريق المصري، في الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها شقيقه الأردني على مستوى المشاركات، رغم تتويج الأخير بأي لقب.

في المقابل، يسعى الفريق الأردني لاستغلال صحوة الجولة الأخيرة، والتي أهلته عن جدارة إلى دور ربع النهائي، خاصة بعد سقوط الأخضر السعودي أمام أسود الأطلسي بالجولة الحاسمة من دور المجموعات.

نستعرض أولًا ترتيب المجموعات في كأس العرب بعد نهاية الدور الأول فيما يلي:

نشير إلى أن جولة دور ربع النهائي ستقام على مرحلتين، تبدأ الأولى يوم الجمعة، بلقاءين الأول مباراة تونس وعمان ثم مباراة قطر والإمارات .

أما المرحلة الثانية، فتنطلق السبت، بلقاء النشامى والفراعنة ، وتختتم الجولة بـ مباراة المغرب والجزائر .

منتخب مصر

نبدأ تغطيتنا مع منتخب مصر لكرة القدم ، الساعي لبناء قوام جديد، تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

ويأمل الفراعنة، وفق التصريحات الواردة من قبل لاعبيه ومسؤوليه، في التتويج بأول لقب لهذا الجيل من اللاعبين، وللجهاز الفني الجديد.

وفي مشاركته الخامسة، نجح المنتخب المصري في العبور إلى مرحلة ربع نهائي كأس العرب ، بعد اعتلاء صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط وصافي (6) أهداف.

ورغم تساوي منتخبا مصر والجزائر في رصيد النقاط، إلا أن الأفضلية المصرية جاءت من خلال قاعدة اللعب النظيف، بعد حاز لاعبو الفراعنة 3 كروت مقابل 5 للخضر في مواجهة الثلاثاء الماضي.

وخلال دور المجموعات، تمكنت مصر من تحقيق انتصارين على كلا من لبنان بهدف نظيف، ثم السودان بنتيجة (5-0).

إلا أن منتخب الساجدين حقق التعادل الإيجابي مع محاربي الصحراء في الجولة الثالثة بنتيجة (1-1).

هذا، وشهدت تاريخ مشاركات مصر في كأس العرب الـ4 الماضية، نجاحه في التتويج بلقب واحد والميدالية البرونزية مرة واحدة.

جاء التتويج المصري بلقب كأس العرب ، في النسخة السادسة التي استضافتها سوريا، بعد فوز مثير على السعودية بنتيجة (3-2).

أما المركز الثالث، فحصده الفراعنة في مشاركتهم الثانية عام 1988، بعد الفوز على منافسهم في لقاء السبت المنتخب الأردني بثنائية نظيفة.

وودع الفريق المصري البطولة في المشاركتين الأخريين عامي 1998 و2012 من دور المجموعات.

منتخب الأردن

على الجهة الأخرى، يدخل منتخب الأردن لكرة القدم مواجهة السبت، منتشيًا بفوزه العريض بخماسية على منتخب فلسطين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتمكن النشامى من احتلال وصافة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط وصافي (1) هدف، بفارق 3 نقاط عن المنتخب المغربي المتصدر.

وعن نتائج المنتخب الأردني في الدور الأول، فقد نجح في الفوز بمباراتين، على حساب السعودية بهدف نظيف، ثم فلسطين (5-0).

ولكن تلقى في الجولة الثانية هزيمة فادحة أمام المغرب بنتيجة (0-4).

تاريخيًا، يسجل المنتخب الأردني حضوره التاسع في كأس العرب ، بوصفه أكثر المنتخبات مشاركة في البطولة.

ورغم تصدره للقائمة المنتخبات العربية المشاركة، إلا أن أكبر إنجازات النشامى تتمثل في احتلال المركز الرابع، في البطولة التي نظمتها الأردن عام 1988.

وفي النسخة الخامسة من المونديال العربي، خسر المنتخب الأردني من شقيقه المصري بثنائية، كما أسلفنا.

كما خرج الفريق الأردني من البطولة، من الدور الأول 6 مرات، في أعوام 1963 و1964 و1966 و1985 و1992 و1998.

غير أن النشامى نجحوا في بلوغ دور نصف النهائي مرة واحدة في 2002 ، قبل الخسارة القاتلة من البحرين (1-2).

ولم يتمكن المنتخب الأردني من تحقيق مركز ثالث أو رابع، بعد تقاسمه مع المغرب التي خسرت بدورها من السعودية بثنائية قبل النهائي، لعدم خوض لقاء تحديد المركز الثالث آنذاك.

تاريخ مواجهات مصر والأردن

على صعيد المواجهات الرسمية، التقى منتخبا الأردن ومصر إجمالًا 7 مرات من قبل (وفقًا لمصادر إعلامية مصرية وعربية تابعتها ثقفني).

يمتلك أبناء النيل الرصيد الأعلى من الانتصارات، حيث فازت مصر على الأردن في 4 مواجهات، بينما انتصر النشامى في مواجهة ودية واحدة، وخيم التعادل على لقاءين بين الشقيقين.

على صعيد الأهداف المسجلة، أحرز الفراعنة 15 هدفًا في الشباك الأردنية، بينما سجل الأردنيون 5 أهداف في مرمى مصر.

في كأس العرب ، التقت مصر والأردن مرتين، الأولى في نسخة 1988، وانتهت بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة.

أما المواجهة الثانية في مونديال العرب ، فانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات مصر والأردن ، فهي من نصيب المنتخب المصري، والذي حقق فوزًا كبيرًا في أول مواجهة مع النشامى عام 1974 بنتيجة (5-0).

موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة

تقام المواجهة الهامة، مساء السبت، عند دقات الساعة السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت مصر والأردن، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراه مصر والأردن ، فلم يُفصح الاتحاد العربي لكرة القدم حتى كتابة السطور التالية عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم قنوات بي إن سبورت والكأس القطريتان بنقل البث الحي والمباشر للمباراة، من خلال قناة beIN SPORTS HD 1 وقناة الكأس المفتوحة، إضافة لما أعلنته قناة أون تايم سبورت ON Time Sports HD عن نقل أحداث اللقاء.

وحول معلق مباراة مصر والأردن ، فوفقًا لما وردنا في ثقفني، فقد أعلنت قناة الكأس عن تعيين المعلق الرياضي العُماني سمير اليعقوبي للتعليق على أحداث المواجهة المرتقبة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية ، على موعد مباراه مصر والأردن والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار المنتخبين الشقيقين نحو دور ربع النهائي في كأس العرب ، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات المصرية الأردنية .