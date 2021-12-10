نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تيكيت ميكس” منصة حجز تذاكر مباراة النصر VS الطائي “المؤجلة” ومنصات (مكاني – توكلنا) في المقال التالي

عمر شويل - جدة Makani منصة حجز تذاكر مباراة النصر VS الطائي والقنوات الناقلة لمباراة الليلة المؤجلة من مباريات كاس الأمير محمد بن سلمان والتي تقام في مدينة حائل السعودية، مباراة النصر والطائي والتي ينتظرها الجماهير كثيرا بعد تأجيلها بسبب مباريات بطولة كاس العرب 2021، حيث تم تأجيل المباراة من الجولة الراعبة من الدوري السعودي بالموسم الجديد وتحدد موعدها الجديد اليوم الجمعة على مجموعة القنوات السعودية الرياضية حصرا على الهواء مباشرة.

“تيكيت ميكس” منصة حجز تذاكر مباراة النصر VS الطائي “المؤجلة” ومنصات (مكاني – توكلنا)

تعيد الفرق السعودية الاستعداد للعودة لمباريات الدوري السعودي، كاس الأمير محمد بن سلمان، بالموسم الجديد من جديد، حيث تم تأجيل عدد من المباريات بسبب اتراك الفرق واللاعبين فيها في مباريات كاس الرب 2021 في قطر، وبعد خروج الفريق السعودي بعد الهزيمة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة تستأنف الفرق مبارياتها المؤجلة من جديد، وقد افتتحتها مباراة الهلال والنصر مساء الخميس ثم تستأنف مبارياتها اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 بمباراة النصر والطائي.

ترتيب النصر والطائي بالدوري السعودي

يحل الفريقين فرق متقدمة في جدول ترتيب الدوري السعودي الموسم الجديد، حيث يحتل فريق النصر المركز السابع من ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بينما يحتل فريق الطائي المركز المركز ال 16 برصيد عشرة نقاط فقطن ويتنافسوا اليوم بالمباريات المؤجلة على الفوز وتحسين الترتيب في الدوري، وعن نسب حضور الجماهير إلى الملعب جاء في أحد تصريحات على العنزي، المحلل الرياضي الشهير:

تقرر منح جماهير العالمي نسبة 30% فقط من نسبة الحضور الجماهيري في مباراة الطائي القادمة، بينما سيكون نسبة الحضور 70% لجماهير الطائي.

جدول مباراة اليوم الجمعة 10 ديسمبر ببين النصر والطائي

المباراة مباراة النصر Vs الطائي “مؤجلة” البطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان الموعد والتوقيت الجمعة العاشر من ديسمبر 2021 الملعب استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل القنوات الناقلة قنوات SSC سبورت

توقيت مباراة الليلة بين النصر والطائي

في تمام الساعة الساعة 15:15مساءً بتوقيت المملكة.

الساعة 16:15 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة اليوم

تقوم مجموعة القنوات السعودية بالاستحواذ على الحقوق الحصرية لنقل مباريات الأسبوع الرابع من الدوري السعودي الممتاز بالموسم الجديد، حيث تنقل قنوات قنوات ssc المباريات على التردد التالي:

تردد قنوات قنوات ssc

تنقل على التقنية العادية SD

تنقل المباراة على تردد 12418.

الاستقطاب أفقي

يمكن متابعة المباراة بخاصة HD بعد الاشتراك في القنوات أو مشاهدة القنوات على منصة شاهد على الإنترنيت.

كيفية حجز تذاكر مباراة الطائي والنصر

هنالك عدد من المنصات التي يمكن من خلالها حجز تذاكر المباراة ومنها: