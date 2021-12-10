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عمر شويل - جدة ننشر موعد مباراة قطر والامارات في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 والتشكيل المتوقع للعنابي أمام أولاد زايد في دور الثمانية من البطولة العربية المقامة على ملعب ستاد البيت المونديالي ، مباراة قوية مرتقبة بين المنتخب الإماراتي ونظيره منتخب قطر atar&emirates، في ثاني مواجهات دور ربع النهائي بكأس العرب 2021 , المقام بدولة قطر حتي يوم 18 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الإمارات وقطر

تنطلق مباراة منتخب قطر ومنتخب الإمارات اليوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءآ بتوقيت جرينتش، والساعة الثامنة مساءآ بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بينما تكون الساعة التاسعة مساءآ بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان.

ويوافق موعد مباراة قطر والإمارات الساعة العاشرة مساءآ بتوقيت السعودية وقطر وسوريا والعراق ولبنان والأردن.

وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ستنطلق مباراة الإمارات وقطر.

وتأهل منتخب قطر إلى دور ربع النهائي بعد تحقيقه العلامة الكاملة من بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الأولى ، بينما حصل منتخب الامارات على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

تشكيل قطر ضد الإمارات في ربع نهائي البطولة العربية 2021

حراسة المرمى: اللاعب : محمد الشامسي.

خط الدفاع: كلا من اللاعبين: وليد عباس، الأحبابي ، العطاس ، محمد برغش.

خط الوسط: كلا من اللاعبين: طحنون الزعابي ، علي سالمين، علي صالح.

الهجوم: كلا من اللاعبين: علي مبخوت ، عبدالله رمضان، كايو كانيدو.

تشكيل الإمارات ضد قطر في ربع نهائي كأس العرب 2021

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: كلا من اللاعبين: بيدرو ميجيل، خورخي بوعلام، طارق سلمان، بسام الراوي، همام الأمين.

الوسط: كلا من اللاعبين: عبد العزيز حاتم، محمد وعد، عاصم مادبو.

خط الهجوم: اللاعبين: المعز علي ، أكرم عفيف.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات

سيتم نقل مباراة قطر والإماراتي في بطولة كأس العرب 2021 , المقامة بدولة قطر مجموعة قنوات بي ان سبورت 1 علي القمر الصناعي نايل سات.

بينما تبث المباريات بي ان سبورت 2 عبر القمر الصناعي سهيل سات والقنوات مفتوحة بشكل مجاني لجميع المشاهدين.

من المقرر ان تسبق مباراة قطر والإمارات في ربع نهائي البطولة العربية 2021 مباراة تونس وعمان في نفس الدور بعد تحديد المنتخبات المتأهلة للدور الثاني من بطولة كأس العرب 2021.