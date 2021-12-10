انت الان تتابع تفاصيل خبر الإتحاد الإفريقي يعلن تغيير موعد إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا الموعد النهائي لإجراء قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وكأس الكونفدرالية الإفريقية إلى يوم 29 ديسمبر الحالي 2021 م، بعد تأجيل الموعد المحدد مسبقا يوم 23 ديسمبر 2021 م، وقام الكاف بإبلاغ الأندية المشاركة بالبطولة التي تأهلت لدور المجموعات للبطولتين لإخطارهم بموعد إجراء القرعة.

وفي نفس السياق تقرر إجراء القرعة يوم 28 ديسمبر الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهر، وذلك بمقر الإتحاد الإفريقي بالقاهرة، وتم إبلاغ الأندية المشاركة بحضور مندوب عن كل نادي متأهل لدور المجموعات لحضور مراسم إجراء القرعة، طبقا للبروتوكولات المعروفة في تلك المواعيد.

جدير بالذكر أن مصر تضم فريقي قد تأهلا إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وهي الأهلي والزمالك، وفريقين تأهلا لبطولة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” هم نادي المصري البورسعيدي ونادي بيراميدز، ويشارك فى دور المجموعات 16 فريق تقسم على 4 مجموعات وكل مجموعة تضم 4 أندية.

وكان الإتحاد الإفريقي قد إتخذ قرارا بتغيير موعد إجراء القرعة من يوم 23 ديسمبر 2021، بعد تحديد إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والرجاء الرياضي المغربي في قطر يوم 22 ديسمبر، وبالتالي سيكون هناك صعوبة في العودة إلى القاهرة من مسئولي الكاف بعد يوم لإجراء القرعة.

تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم