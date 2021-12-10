الدوري الانجليزي : تأجيل مباراة برايتون وتوتنهام بسبب الكورونا

تأجلت مباراة برايتون وتوتنهام لحساب المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع، بسبب تفشي "كوفيد-19" بين اللاعبين والإداريين في النادي اللندني.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، موافقته على طلب من توتنهام لتأجيل مباراة برايتون.

وأضاف الاتحاد في بيان، أن مجلس إدارته قرر تأجيل مباراة برايتون التي كان من المخطط أن تقام الأحد "بعد إرشادات من مستشارين طبيين، مع وضع صحة اللاعبين والإداريين كأولوية".

وأكد الاتحاد الإنجليزي أنه سيحدد في وقت لاحق موعدا جديدا لإجراء المباراة.

وأغلق مقر تدريب توتنهام، الأربعاء الماضي، بعد أن صرح مدربه الإيطالي، أنطونيو كونتي، بأن ثمانية لاعبين وخمسة إداريين ثبتت إصابتهم بكورونا.

وكالات