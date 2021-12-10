نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. تردد قنوات اون سبورت وشاهد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الموسم الحالي للدوري المصري وبطولة كأس العالم للأندية من أهم وأمتع المواسم التي يشهدها الجمهور والمتابعين، ومما لها من أهمية كبيرة وحرص شديد من المتابعين كان لابد من توفير كافة السبل المتاحة للجمهور لتشجيع المنتخب المصري وتشجيع الفرق التي ينتمي إليها من أمثال الأهلي والزمالك وغيرهم من الفرق المحلية، اعتبارا أن أولى القنوات نقلًا للعديد من المباريات وأكثر المباريات اهتمامًا وأهمية من الجمهور وأشهرها هي مجموعة قنوات اون تيم سبورتس فلها أهمية قصوى في مجالات البث المباشر ولها خبرة كبيرة جدًا في مجالات الكرة المصرية والتي تمتاز بأسلوب راقي جدًا من التقديم وإذاعة المباريات والخبرات ممتدة أيضًا لغير البث المباشر للمباريات فتمتلك أسلوب تحليل لوقائع وأهداف وأخطاء المباريات شيق جدًا وذلك نظرًا للقائمين عليه من أمثال: كابتن عماد متعب وغيره من ضيوف الاستوديو والمذيعين والمحللين.

ومن الأمور التي يجب إلقاء النظر عليها هي البرامج التلفزيونية التي تقدمها مجموعة قنوات اون تايم سبورت عبر مواقعها فكان لتميزها أولى الاهتمام في مجال الكرة المصرية.

تردد قنوات اون تايم سبورت

نشرت مجموعة قنوات اون تايم سبورت عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية عن مجموعة تحديثات للترددات الجديدة التي كانت أولى النتائج الموجودة في محركات البحث حتى يكون لدى متابعيها القدرة علي مشاهدة كل المباريات والبرامج المعروضة عليها.

تردد قنوات اون تايم سبورت 1

أخر التحديثات الصادرة من مجموعة قنوات اون تايم سبورت جاءت كالتالي:

التردد 10853 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

تردد قنات اون تايم اسبورت 2

وجاء تردد قنوات اون تايم سبورت الثانية كالتالي :-

التردد 11681 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

تردد قنوات اون تايم سبورت 3

تردد قنوات اون تايم سبورت 3 كما هو موضح في الجدول التالي :-