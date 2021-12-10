نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. الآن ملخص نتيجة مباراة تونس وعمان اليوم كأس العرب 2021.. منتخب تونس يتقدم بالهدف الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة تونس وعمان اليوم في كأس العرب. نتعرف عليه في هذا التقرير. حيث تقام مباراة تونس ضد عمان مساء اليوم الجمعة الموافق 10-12-2021. والتي تأتي في دور الربع نهائي من بطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر حاليًا. ويدخل المنتخب التونسي لقائه ضد المنتخب العماني اليوم بكل إصرار على حصد ثلاث نقاط جديدة من أجل استكمال منافساته بالبطولة العربية لهذا الموسم. حيث انتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين بتقدم المنتخب التونسي على نظيره العماني بهدف مقابل لا شيئ. ونتابع معكم بشكل لحظي في هذا المقال ملخص نتيجة مباراة تونس وعمان اليوم في كأس العرب.

ملخص نتيجة مباراة تونس وعمان اليوم كأس العرب

نتابع معكم في السطور التالية لحظة بلحظة نتيجة مباراة تونس وعمان اليوم في كأس العرب 2021. حيث انطلقت صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. فيما يكون توقيت مباراة تونس اليوم حسب التوقيت المصري في تمام الساعة الخامسة مساءً. أما بتوقيت الإمارات فيكون موعد المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وبدأت منذ قليل مباراة تونس وعمان اليوم في كأس العرب 2021. ولايزال التعادل السلبي يسيطر على مجريات اللقاء.

أحرز اللاعب سيف الدين الجزيري الهدف الأول للمنتخب التونسي في شباك مرمى منتخب عمان خلال الدقيقة 15 من أحداث الشوط الأول. وذلك بمساعدة محمد أمين بن حميد لاعب وسط المنتخب. كما شهدت الدقيقة الأولى سيطرة قوية من منتخب نسور قرطاج على الساحرة المستديرة. وسط تراجع أداء المنتخب العماني في دور ربع نهائي كأس العرب 2021 حتى الآن.

انطلقت منذ قليل أحداث الشوط الثاني من مباراة تونس وعمان اليوم في تمام الساعة 6:05 م ونتابع معكم أحداث اللقاء بشكل لحظي.

أجرى المدير الفني للمنتخب العماني تغييرين خلال الدقيقة 57 من أحداث الشوط الثاني. حيث دخل المباراة اللاعب “عصام الصبحي” و “معتز صالح عبد ربه” وخرج من المباراة اللاعب “خالد خليفة الهاجري” و “المنذر ربيع العلوي”. ولا تزال نتيجة مباراة تونس وعمان حتى الآن 1:0. حيث لم يستطيع المنتخب العماني إلى هذه اللحظة من إحراز هدف التعادل في شباك منتخب تونس.

المنتخب العماني يتقدم بهدف التعادل أمام منتخب تونس عن طريق اللاعب أرشد العلوي. وذلك بمساعدة اللاعب معتز صالح عبد ربه. خلال الدقيقة 65.

منتخب تونس يتقدم بالهدف الثاني في شباك مرمى منتخب عمان عن طريق اللاعب “يوسف المساكني” بمساعد اللاعب نعيم سليتي خلال الدقيقة 68.

حصل لاعب منتخب عمان “أحمد خليفة الكعبي” على بطاقة صفراء خلال الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني.

كارت أصفر آخر للاعب المنتخب العماني “حارب جميل السعدي” خلال الدقيقة 72.

منتخب تونس

1:2 منتخب عمان

مباراة تونس وعمان اليوم

قبل انطلاق مباراة تونس وعمان اليوم في كأس العرب 2021. يأتي المنتخب التونسي في المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب برصيد ستة نقاط. تمكن من حصدها خلال ثلاث مواجهات مختلفة والتي كانت أمام منتخب موريتانيا وفاز عليه بخماسية قوية مقابل هدف واحد. ثم خسر لقائه أمام منتخب نسور قاسيون بنتيجة 2-0. واستطاع الفوز في مباراته الثالثة أمام منتخب الإمارات بهدف نظيف. فيما تجدر الإشارة إلى أن منتخب تونس يشاركه في المجموعة الثانية كل من منتخب سوريا ومنتخب الإمارات وأيضًا منتخب موريتانيا.

نتيجة مباراة تونس اليوم

ونشير قبل التعرف على نتيجة مباراة تونس اليوم. إلى أن منتخب عمان يأتي في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2021. برصيد أربعة نقاط فقد. حيث دخل المنتخب العماني ثلاث مباريات في البطولة العربية وتمكن من الفوز في مباراة واحدة والتي كانت أمام منتخب البحرين الذي فاز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. فيما تعادل في مباراة أخرى إيجابيًا والتي كانت أمام منتخب العراق بنتيجة 1 – 1. وخسر مباراة أخرى كانت أمام منتخب قطر. والتي انتهت بنتيجة 2-1. وتجدر الإشارة إلى أن منتخب عمان يشاركة في المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب كل من منتخب قطر ومنتخب البحرين وأيضًا منتخب العراق.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وعمان اليوم

سيتم بث مباراة تونس وعمان اليوم في كأس العرب. عبر شاشات التليفزيون من خلال قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. و قناة الكأس القطرية المفتوحة. على الأقمار الصناعية المجانية المفتوحة دون تشيفير. وذلك من خلال الترددات التالية. كما يمكنك أيضًا التعرف على موعد مباراة الامارات وقطر اليوم في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة تونس وعمان

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة تونس وعمان اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة تونس ضد عمان

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة تونس وعمان اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم ضد منتخب عمان

اسم القناة قناة الكأس القطرية القمر الصناعي عرب سات التردد 12245 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

معلق مباراة تونس وعمان اليوم

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن معلق مباراة تونس وعمان اليوم في كأس العرب. والتي من المقرر أن يعلق على أحداثيًا المعلق الرياضي الشهير “حسن العيدروس”.

إضافة إلى ذلك من المقرر أن يكون معلق مباراة تونس اليوم عبر شاشة قناة الكأس الرياضية القطرية المعلق الرياضي “خالد الحدي”.