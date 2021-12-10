نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” ترددات القنوات الناقلة لمباراة قطر والامارات اليوم في ربع نهائي كأس العرب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددات القنوات الناقلة لمباراة قطر والامارات، يبحث الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي كأس العالم عن ترددات القنوات الناقلة لمباراة قطر والامارات في بطولة كأس العرب 2021 والتي من المقرر ان تجمعهم اليوم الجمعة الموافق عشرة ديسمبر على ملعب إستاد البيت لحساب مباريات الدور ربع النهائي من مونديال العرب لتأهل الفريق الرابح حتى يدخل نهائي كأس العالم والمقرر انه يوم ١٨ ديسمبر الحالي، وقد حجز العنابي بطاقة تأهله متصدرا لمنتخبات المجموعة الأولى من كأس العرب بالعلامة الكاملة، وجمع 9 نقاط، وقد جمع الفريق الأبيض ٦ نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن تونس المتصدر.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة قطر والامارات

ترددات القنوات الناقلة لمباراة قطر والامارات، ومن المتوقع ان تكون المنافسة شرسة بين كلا الفريقين حيث يمتلك الفريق القطري فريق قوي شرس متحمس للفوز على نظيره الإماراتي والذي يمتلك هو الأخر فريق قوي للغاية، ويسعى كلا الفريقين للفوز بهذه المباراة الشرسة والتي ينتظرها الكثيرين على مستوى العالم، ومن المقرر ان يتم نقل مباراة قطر والامارات عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 وهي التي يمكن الحصول عليها وفق التردد التالي :

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القنوات: 11013.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

كما يمكن مشاهدة المباراة أيضًا عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 وفق التردد كالآتي :-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

كمايمكن متابعة المبتراة عبر قناة الكأس القطرية على النحو الآتي :-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11919.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد مباراة قطر والامارات

وقد تقرر عرض مباراة المنتخب الأماراتي والمنتخب القطري اليوم الجمعة الموافق ١٠ ديسمبر، وسوف تبدأ المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي، وسوف يستضيف ملعب البيت مباراة القمة المرتقبة بين منتخبي قطر والإمارات، لمعرفة الفريق الرابح والذي سوف يصل لنهائي البطولة الذي يقام يوم الثامن عشر من ديسمبر.