نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. ملخص نتيجة مباراة الامارات وقطر اليوم كأس العرب 2021.. من سيتأهل في مباراة الامارات ضد قطر؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة الامارات وقطر اليوم في كأس العرب 2021. نتابعها معكم في هذا التقرير الرياضي عبر موقعنا “ثقفني”. حيث تنطلق مباراة الامارات وقطر مساء اليوم الجمعة الموافق 10-12-2021. وذلك على ملعب ستاد البيت القطري. ويدخل المنتخب الاماراتي لقائه أمام نظيره منتخب قطر ساعيًا إلى اقتناص ثلاث نقاط جديدة تمكنه من التأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب 2021. وفي غضون ذلك نتابع معكم في السطور التالية ملخص نتيجة مباراة الامارات وقطر اليوم في دور ربع نهائي كأس العرب 2021.

ملخص نتيجة مباراة الامارات وقطر اليوم كأس العرب

نتابع معكم بشكل لحظي في هذا المقال ملخص نتيجة مباراة الامارات وقطر اليوم في دور ربع نهائي كأس العرب 2021. حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر. وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت. فيما يكون موعد اللقاء بتوقيت الامارات العربية المتحدة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

منتخب الامارات

0:0 منتخب قطر

نتيجة مباراة الامارات وقطر اليوم

قبل التعرف على نتيجة مباراة الامارات وقطر اليوم في كأس العرب 2021. نشير إلى أن المنتخب الاماراتي فاز في منافسات البطولة العربية في مباراتين وخسر مباراة واحدة ويأتي حاليًا في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب 2021. وفاز منتخب الامارات في مباراته الماضية أمام منتخب سوريا بنتيجة 2-1. وفاز أيضًا على منتخب موريتانيا بنتيجة 1-0. فيما خسر منتخب الإمارات أمام نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 1-0. فيما يمكنك الآن الاطلاع على نتيجة مباراة تونس وعمان اليوم في دور ربع نهائي كأس العرب.

مباراة الامارات وقطر اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب قطر يأتي حاليًا في المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسعة نقاط. تمكن من حصدهم خلال ثلاث مواجهات. حيث فاز منتخب قطر في مباراته الأولى أمام منتخب البحرين بنتيجة 1-0. فيما خاض مباراته الثانية أمام منتخب عمان وفاز عليه بنتيجة 2-1. وكانت مباراة قطر الأخيرة أمام منتخب العراق والذي تغلب بالفوز عليه بنتيجة 3-0.

القنوات الناقلة لمباراة الامارات وقطر اليوم

جدير بالذكر أن مباراة الامارات وقطر اليوم في دور ربع نهائي كأس العرب 2021. سيتم بث تليفزيونيًا بشكل مجاني دون تشفير من خلال قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. وأيضًا قناة الكأس القطرية المفتوحة. ونرصد لكم في السطور التالية تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة الامارات وقطر

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة الامارات وقطر اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة الامارات ضد قطر

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة الامارات وقطر اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القنوات الناقلة لمباراة الامارات اليوم ضد منتخب قطر

اسم القناة قناة الكأس القطرية القمر الصناعي عرب سات التردد 12245 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

معلق مباراة الامارات وقطر اليوم

من المقرر أن يكون معلق مباراة الامارات وقطر اليوم على قنوات بين سبوريس الرياضية القطرية. هو المعلق الرياضي الشهير “عصام الشوالي”. فيما أُسنِدت مهمة التعليق لمباراة الامارات ضد قطر على قنوات الكأس الرياضية إلى المعلق الرياضي “خليل البلوشي”.