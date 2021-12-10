نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا السبت 11\12\2021 والقنوات الناقلة في الجولة ال16 بالدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم تغطية إخبارية عن موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تغطية هامة لعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، سوف نتناول فيها موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري ضد أستون فيلا، وما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا، وكل ما يخص المباراة من أخبار سوف تجدونه في هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز.

مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة المنتظرة اليوم السبت الموافق 11\12\2021، حيث يستضيف استاد “آنفيلد” أحداث المباراة الهامة والمرتقبة، وذلك لحساب الجولة ال16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل الريدز المباراة ساعياً نحو انتزاع الثلاث نقاط، والاستمرار في الضغط على السيتي صاحب المركز الأول بفارق نقطة وحيدة.

يحتل الليفر المركز الثاني برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، فاز الليفر في 10 مباريات وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، يقدم الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب وبأقدام محمد صلاح ورفاقه موسم أكثر من رائع، وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا، ويأمل محبيه الاستمرار على هذا المستوى والنسق العالي والتتويج بالألقاب.

في المقابل يسعى أستون فيلا نحو الفوز بالمباراة وتحقيق المفاجئة في الآنفيلد، وتقديم هدية ثمينة للمان سيتي وتشيلسي، يحتل أستون فيلا المركز العاشر برصيد 19 نقطة جمعهم من 15 مباراة، فقد استطاع تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط في 6 مباريات، بينما تعادل في مباراة واحدة وتجرع كأس الهزيمة في 8 مباريات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة وممتعة كعادة الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة تتسم بالقوة والسرعة والندية والرغبة في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من كلا الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

المباراة سوف تقام يوم السبت الموافق 11\12\2021.

يستضيف اللقاء استاد “آنفيلد” في الأسبوع ال16.

تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وذلك في الدول العربية وشمال أفريقيا، لذلك سوف يتم نقل مباراة ليفربول ضد أستون فيلا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

بطاقة المباراة