موعد مباراة الجزائر والمغرب اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة نايل سات في كأس العرب

ختام مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2021 يقام اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2021، حين يلتقي المنتخب الجزائري مع شقيقه المنتخب المغربي في مباراة من العيار الثقيل يأمل فيها المنتخبان تحقيق الفوز، للتأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة، واللحاق بتونس، وقطر، بعد تأهلهما بالأمس على حساب سلطنة عمان، والإمارات، كما يقام اليوم مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب الأردني في ربع النهائي، قبل أن يقام موعد مباراة الجزائر والمغرب اليوم في العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب المغربي حامل اللقب في مهمة مصيرية ضد محاربي الصحراء، ساعياً لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، لمواصلة مشواره الناجح بها، بعدما تمكن من التواجد على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، متفوقاً على منتخبات الأردن، السعودية، وفلسطين، حيث حقق أسود الأطلسي ثلاث انتصارات جمع بها العلامة الكاملة ليتواجد في الصدارة، ويتأهل لملاققاة المنتخب الجزائري، ساعياً لمواصلة تفوقه التاريخي ضد الخضر، حيث التقيا من قبل في 15 مباراة، حقق فيها المنتخب المغربي ثمانية انتصارات، وحققت الجزائر الفوز في ست مباريات، وتعادلا في مباراة وحيدة في كافة البطولات.

المنتخب الجزائري يأمل هو الآخر في تحقيق الفوز ضد شقيقه المغربي، ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية في عدم تلقي الخسارة في أطول سلسلة للمنتخبات على مستوى العالم، بعدما حافظ على تلك السلسلة في آخر مبارياته التي التقى فيها مع المنتخب المصري في ختا مباريات مرحلة المجموعات، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتعادلا في النقاط، والأهداف، ويتم اللجوء للعب النظيف لحسم المتصدر لصالح المنتخب المصري ليتواجد في الصدارة، وتتأهل الجزائر من المركز الثاني لملاقاة المغرب.

موعد مباراة الجزائر والمغرب اليوم

20:00 توقيت تونس، الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

11:00 توقيت الأردن، البحرين، قطر، مكة المكرمة، الأردن، فلسطين، العراق، والكويت.

00:00 “منتصف الليل” توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والجزائر