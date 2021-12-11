نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي شمال أفريقيا المثير.. موعد مباراة المغرب والجزائر ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المغرب والجزائر ، كما شهدت بطولة كأس العرب 2021 في نسختها العاشرة – التي تنظمها قطر تحضيرًا لنهائيات كأس العالم 2022 ، برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa للمرة الأولى في تاريخها – ديربيات أفريقية وقمم خليجية، تنطلق مساء السبت المقبل 11 ديسمبر 2021 ، ديربي شمال أفريقي خالص، يجمع محاربي الصحراء وأسود الأطلسي، يحتضنها ملعب ستاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن لقاءات دور ربع النهائي في مونديال العرب.

خلال السطور المقبلة، سنستطلع أبرز الأسرار والكواليس و موعد مباراة المغرب والجزائر والقنوات الناقلة ، إلى جانب طريق المنتخبين نحو دور الثمانية في كأس العرب ، وكذلك تاريخ لقاءات الجزائر والمغرب في شتى المسابقات.

مباراة المغرب والجزائر

للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات على آخر لقاء جمعها، في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012 ، يلتقي منتخبا الجزائر والمغرب في مواجهة قد يكون لها صداها الإيجابي، بعيدًا عن الأزمة السياسية التي تشهدها العلاقات بين الجارين العربيين.

ويعد المنتخبين المغربي والجزائري من أوفر الفرق حظوظًا لنيل اللقب، بل إنهما من أقوى المرشحين للظفر بها.

إلا أن مواجهتهما في دور الإقصائيات، سيجعل الأفضل غالبًا هو من يكمل المشوار نحو نهائي كأس العرب 2021 .

نتناول في البداية ترتيب المجموعات في المونديال العربي بعد نهاية الدور الأول:

نشير إلى أن مرحلة دور ربع النهائي في كأس العرب ، سيشهد 4 مواجهات في غاية المجموعة.

حيث تقام يوم الجمعة 2021/12/10 مباراة تونس وعمان ، تليها مباراة قطر والإمارات .

أما السبت فـ إلى جانب مواجهة ديربي الشمال الأفريقي ، تسبقها مباراة مصر والأردن .

منتخب المغرب

نبدأ جولتنا مع منتخب المغرب لكرة القدم ، والذي قدم أداءً مبهرًا في دور المجموعات، مكنه من اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة.

ويعتبر المنتخب المغربي بجانب أصحاب الأرض المنتخب القطري ، هما الوحيدان اللذين تمكنا من الظفر بالعلامة الكاملة في دور المجموعات.

إلا أن أسود الأطلسي يتفوقون بفارق الأهداف، كما أنهم أقوى خط هجوم وكذلك أقوى خط دفاع في النسخة العاشرة من كأس العرب .

افتتح الفريق المغربي مشواره في البطولة بالفوز برباعية نظيفة على موريتانيا، ثم واصل محققًا النتيجة ذاتها أمام النشامى، واختتمها أمام الصقور السعودية بنتيجة (1-0).

تاريخيًا، يسجل أسود الأطلسي حضورهم الـ4 في مونديال العرب، وذلك بعد مشاركات أعوام 1998 و2002 و2012.

وخلال مشاركات المنتخب المغربي الأربع في البطولة العربية، نجح الفريق في الظفر باللقب في النسخة الأخيرة عام 2012 التي استضافتها السعودية.

ونجح المغاربة في الظفر بلقبهم الأول والوحيد، على حساب المنتخب الليبي، في المباراة التي انتهت بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، بعد التعادل في المباراة (1-1).

منتخب الجزائر

في المقابل، يخوض منتخب الجزائر لكرة القدم ، غمار ربع نهائي كأس العرب 2021 ، وعينه على اللقب الثاني بعد أمم أفريقيا 2019 ، وإن كانت باسم المنتخب الأول.

إذ يشارك محاربو الصحراء بالفريق الرديف، والذي يقوده فنيًا نجم الجزائر السابق مجيد بوقرة.

وخلال الدور الأول، كان المنتخب الجزائري الأقرب لحسم بطاقة التأهل على صدارة المجموعة الرابعة، لولا قاعدة “اللعب النظيف”، والتي ابتسم فيها الحظ للفراعنة، في سابقة هي الأولى في تاريخ النسخ الـ10 من كأس العرب.

وحل الخضر في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط وصافي (6) أهداف.

تمكن منتخب “الأفناك” من تحقيق انتصارين على كلًا من السودان برباعية نظيفة، ثم لبنان بنتيجة (2-0)، قبل التعادل مع مصر في الجولة الأخيرة (1-1).

على المستوى التاريخي، يدشن منتخب الجزائر مشاركته الثالثة في المونديال العربي، والتي تخلو من تحقيقه أي إنجازات تذكر.

إذ ودع الخضر كأس العرب من دور المجموعات في نسختي 1988 التي استضافتها الأردن وتوج بها العراق، بالإضافة إلى مونديال قطر 1998 والذي فاز بلقبه الصقور السعودية.

تاريخ مواجهات المغرب والجزائر

على صعيد المواجهات الجزائرية المغربية ، فقد التقى الجارين الأفريقيين من قبل في 15 مباراة، في مناسبات مختلفة، منها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية و التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ، علاوة على مواجهات أخرى في كأس الأمم الأفريقية ودورة الألعاب العربية، وتصفيات كأس العالم.

يمتلك المغاربة أفضلية في المواجهات مع الجزائريين، بـ فوز المغرب في 8 مباريات مقابل 6 للجزائر، ولم تشهد مواجهتهما الـ15 أي تعادل.

أما عن السجل التهديفي، فقد أحرز أسود الأطلسي 18 هدفًا في الشباك الجزائرية، بينما سكن 16 هدفًا المرمى المغربي.

وعن أكبر نتيجة تحققت في تاريخ لقاءات المغرب والجزائر ، فهي مسجلة باسم محاربي الصحراء، حيث فازت الجزائر بنتيجة (5-1)، في لقاء الذهاب من الدور الثاني، خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد موسكو 1980.

مصادر أخرى تابعتها ثقفني، ترى أن إجمالي المواجهات المغربية الجزائرية هي 34 لقاءً، تجمع بين مباريات رسمية وأخرى ودية، في مختلف المنافسات والبطولات.

فاز المنتخب المغربي في 14 مباراة، بينما حقق المنتخب الجزائري الفوز في 10، وحسم التعادل 10 لقاءات.

أما على صعيد المواجهات الرسمية، فتحصرها المصادر ذاتها في 17 مباراة فقط، فاز المغرب في 8 منها، بينما فازت الجزائر في 7، وخيم التعادل على مقابلتين.

موعد مباراة المغرب والجزائر والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة ديربي الشمال الأفريقي ، مساء السبت، في تمام الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت الجزائر والمغرب، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وعن حكم مباراة الجزائر والمغرب ، فقد أسند الاتحاد العربي لكرة القدم المهمة للبرازيلي الدولي ويلتون سامبايو.

ستقوم وكما المعتاد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء المرتقب، عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 وكذلك من خلال تطبيق beIN Sports Connect إضافة إلى شبكة قنوات الكأس القطرية بواسطة قناة Alkass One HD .

وحول معلق مباراة المغرب والجزائر ، فسيتولى المصري أحمد الطيب التعليق من خلال قناة الكأس ، بينما يعلق التونسي رؤوف خليف على المباراة في بي إن سبورت.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة بشكل مفصل، على كواليس وتفاصيل كاملة حول موعد مباراة المغرب والجزائر والقنوات الناقلة ، ومشوار المنتخبين الجارين نحو ربع نهائي كأس العرب 2021 ، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات الجزائر والمغرب في مختلف المسابقات والبطولات.