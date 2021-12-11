الأهلي يواصل إستعدادته لمواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي 22 ديسمبر

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محمد سياف - ابو ظبي - يواصل النادي الأهلي المصري تدريباته اليومية بمقر النادي بالجزيرة إستعدادته للمنافسات المقبلة وخاصة كأس السوبر الإفريقي مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي الذي يقام في دولة قطر يوم 22 ديسمبر 2021 م، والاستعداد لانطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن نشاط الدوري المصري لكرة القدم تم إيقافه بسبب مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العرب المقامة حاليا بقطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2021 م الحالي، وقام الإتحاد المصري لكرة القدم قد حدد عودة الدوري المصري بالأسبوع السابع يوم 20 ديسمبر الجاري.

وفي سياق متصل يقود الجنوب إفريقي ميتسو موسيماني تدريبات الأهلي اليومية بعدما قام بإلغاء أجازته الشخصية في جنوب إفريقيا بعد ظهور فيروس كورونا الجديد أوميكرون في بلده، خوفا من العدوى، وقيام أغلب الدول بإيقاف حركة الطيران من وإلى دولة جنوب أفريقيا.

وقام بيتسو موسيماني بتصعيد مجموعة من اللاعبين من فريق شباب الأهلي إلى الفريق الأول لتعويض غياب اللاعبين الدوليين، كما حرص بيتسو إلى بعض الجمل التكتيكية والفنية من خلال التدريبات، وإستغلال عدم وجود ضغوط بالمباريات لتنفيذها، وخاصة وجود اللاعبين المحترفين الأفارقة بيرسي تاو، أليو ديانج، والموزمبيقي ميكسوني.

من جانب آخر يخوض النادي الأهلي مباراة ودية مع طلائع الجيش يوم السبت المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكري كبروفة أخيرة قبل السفر إلى قطر لمواجهة نادي الرجاء البيضاوي المغربي في كأس السوبر، ومن المقرر مغادرة بعثة النادي الأهلي إلى قطر يوم 18 ديسمبر برئاسة الكابتن محمود الخطيب.