موعد مباراة منتخب مصر والأردن فى بطولة كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يواجهه منتخب مصر منتخب الأردن السبت المقبل في ربع النهائي بطوله كأس العرب 2021 ونجح المنتخب المصري في الصعود إلى ربع نهائي كاس العرب بعدما تصدر مجموعته التي كانت تضم كل من منتخب الجزائر ومنتخب لبنان ومنتخب السودان ونجح منتخب مصر في الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة أمام منتخب الجزائر حيث حصد 7 نقاط متساوي مع منتخب الجزائر في عدد النقاط وتصدر المنتخب المصري المجموعة بفارق نقاط اللعب النظيف.

أما منتخب الأردن فصعد إلى ربع نهائي كاس العرب بعدما أحتل المركز الثاني في المجموعة C من دور المجموعات بطولة كأس العرب وحصد منتخب الأردن 6 نقاط بعدما فاز في مباراتين أمام كل من المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني وخسر مباراة واحده أمام منتخب المغرب يذكر أن يصعد كل من المركز الأول والثاني من كل مجموعة.

موعد مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب 2021

تقام المباراة على استاد الجنوب اليوم السبت الموافق 11-12-2021 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب 2021

تنقل المباراة علي قناه اون تايم أسبورت 1 بعدما حصلت القناه على حقوق البث المباشر للمباراة، كما تنقل المباراة علي قناه الكأس القطرية وقناة بين سبورت 1 المفتوحة، يذكر أن بطولة كأس العرب 2021 هي النسخة العاشرة من بطوله كأس العرب وتقام حاليًا البطولة في دوله قطر.