مباراة اليمن وسوريا اليوم للناشئين.. موعد مباراة اليمن في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 و القنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة اليمن وسوريا للناشئين اليوم في بطولة غرب آسيا 2021 و القنوات الناقلة. نتعرف على تفاصيلها في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي منتخب اليمن للناشئين ضد نظيره منتخب سوريا مساء اليوم السبت الموافق 11-12-2021. في إطار منافسات نصف نهائي كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين. والتي تقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وتأتي مباراة اليمن وسوريا اليوم بعدما نجح المنتخب اليمني في إقصاء نظيره البحريني من منافسات البطولة خلال مباراة الجولة الثانية التي أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب النهضة السعودي. وفي السياق ذاته نتابع معكم في السطور التالية موعد مباراة اليمن وسوريا اليوم للناشئين و القنوات الناقلة.

مباراة اليمن وسوريا اليوم للناشئين

تحمل مباراة اليمن وسوريا اليوم للناشئين. الكثير من الترقب والحماس لدى جماهير كلا المنتخبين. الذين يأملون في تفوق لاعبي منتخبهم إلى نهائيات بطولة غرب آسيا في موسمها الحالي 2021. من أجل حصد لقب البطولة لهذا العام. وتجدر الإشارة إلى أن منتخب اليمن للناشئين كان قد نجح في الفوز على شقيقه منتخب البحرين في مباراة الجولة الثانية بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيئ. إضافة إلى ذلك فقد فاز المنتخب اليمني في لقاء الجولة الأولى أمام منتخب الأردن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مباراة اليمن ضد سوريا للناشئين

في مباراة اليمن ضد سوريا اليوم للناشئين ستكون المنافسة شرسة بين المنتخبين. خاصة وأن المنتخب السوري نجح في حصد ثلاث نقاط على نظيره منتخب فلسطين في مباراة الجولة الماضية والتي فاز فيها بنتيجة 6 – 0. بالرغم من كونه قد استهل مشواره في منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021. بالخسارة أمام منتخب الامارات في مباراة الجولة الأولى والتي انتهت بنتيجة 4 – 1. وفي غضون ذلك نستعرض معكم فيما يلي موعد مباراة اليمن وسوريا اليوم للناشئين و القنوات الناقلة.

موعد مباراة اليمن وسوريا اليوم في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021

يأتي موعد مباراة اليمن وسوريا في نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021. مساء اليوم السبت الموافق 11-12-2021. والمقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالسعودية. حيث تنطلق صافرة اللقاء بين المنتخبين في هذه التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة اليمن وسوريا للناشئين اليوم السعودية في تمام الساعة 3:00 مساءً مصر في تمام الساعة 2:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 4:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 3:00 مساءً اليمن في تمام الساعة 3:00 مساءً فلسطين في تمام الساعة 2:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وسوريا للناشئين اليوم

جماهير الساحرة المستديرة يتطلعون لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة اليمن وسوريا اليوم في نصف نهائي بطولة غرب آسيا 2021 للناشئين. حيث أنه سيتم بث أحداث اللقاء مباشرة من خلال شاشة قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sports HD. والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث كافة مباريات بطولة غرب آسيا. وفي السياق ذاته سيتم نقل المباراة أيضًا من خلال قناة اتحاد غرب آسيا عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وفيما يلي نستعرض معكم تردد القنوات الناقلة للمباراة. وقد يهمك أيضًا التعرف على موعد مباراة السعودية والامارات اليوم للناشئين في بطولة غرب آسيا والقنوات الناقلة.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports HD الناقلة لمباراة اليمن وسوريا

القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 4/3

متابعة مباراة اليمن وسوريا للناشئين عبر قناة السعودية الرياضية “عربسات”

القمر الصناعي عرب سات التردد 12015 – 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 5/6

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وسوريا في بطولة غرب آسيا للناشئين