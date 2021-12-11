Algeria VS Morocco.. موعد مباراة المغرب والجزائر اليوم في كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة ينتظر جماهير الساحرة المستديرة في مختلف دول الوطن العربي. موعد مباراة المغرب والجزائر اليوم في كأس العرب 2021. والتي تقام مساء اليوم السبت الموافق 12-11-2021. وفي غضون ذلك يلتقي المنتخب المغربي ضد منتخب الجزائر في مواجهة من العيار الثقيل بربع نهائي بطولة كأس العرب والتي تستضيف فعالياتها هذا الموسم دولة قطر. منتخب المغرب أو كما يُطلق عليه “منتخب أسود الأطلس” يدخل مباراة الجزائر اليوم عازمًا على قطع تذكرة العبور إلى نهائي البطولة العربية بالفوز على شقيقه الجزائرئي. بعدما قطع شوطًا قويًا في منافسات البطولة حتى الآن. لذا نطلعكم في هذا المقال على موعد مباراة المغرب والجزائر اليوم في كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة.

مباراة المغرب والجزائر اليوم كأس العرب

في مباراة المغرب والجزائر اليوم في دور الربع النهائي من كأس العرب 2021. تشتغل الأجواء الرياضية بين جماهير كلا المنتخبين. الذين يؤازون منتخبهم من أجل حصد لقب بطل البطولة العربية لهذا الموسم. وقد خاض منتخب المغرب ثلاث مباريات مختلفة خلال منافساته ببطولة كأس العرب وحقق من خلالهم فوزًا قويًا واستطاع تحقيق العلامة الكاملة للوصول إلى دور ربع نهائي من البطولة العربية.

مباراة المغرب اليوم

ونجح المنتخب المغربي في مباراته الأولى التي أقيمت أمام منتخب فلسطين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب. من اقتناص ثلاث نقاط والفوز عليه بنتيجة 4 – 0 . فيما خاض مباراته الثانية أمام منتخب الأردن بمواجهات الجولة الثانية والتي فاز فيها برباعية نظيفة دون رد. أما مباراة المغرب ضد السعودية فانتهت بفوز أسود الأطلس على الأخضر بنتيجة هدف نظيف. ويحتل المنتخب المغربي حاليًا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب وذلك برصيد تسعة نقاط.

المغرب ضد الجزائر

قبل استعراض تفاصيل مباراة المغرب ضد الجزائر اليوم في بطولة كأس العرب 2021. نشير إلى أن المنتخب الجزائر قدم نجاحات قوية خلال مشواره بالبطولة العربية. حيث فاز على منتخب السودان في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 4 – 0. وأقيمت مباراة الجزائر الثانية ضد منتخب لبنان وتفوق بالفوز عليه بنتيجة 2 – 0. بينما تعادل أمام المنتخب المصري إيجابيًا بنتيجة 1 – 1. وفيما يلي سنتعرف على موعد مباراة المغرب والجزائر اليوم في كأس العرب و القنوات الناقلة.

موعد مباراة المغرب والجزائر اليوم في كأس العرب 2021

يحين موعد مباراة المغرب والجزائر في دور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021. مساء اليوم السبت الموافق 11-12-2021. والتي ستقام على ستاد الثمامة في دولة قطر. حيث تنطلق صافرة اللقاء بين المنتخبين في هذه التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة المغرب والجزائر اليوم السعودية في تمام الساعة 10:00 مساءً مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 11:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 10:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 8:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 8:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر اليوم

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر اليوم في دور الربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021. تشهد محل اهتمام كبير من جانب مشجعي كلا المنتخبين في مختلف الدول العربية. وفي غضون ذلك من المقرر أن يتم بث مباراة المغرب والجزائر اليوم مجانًا بجودة بث عالية HD دون تشفير. من خلال قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. كما تنقل أحداث اللقاء أيضًا قناة الكأس القطرية المفتوحة. ويمكنكم متابعة مباراة المغرب اليوم من خلال تنزيل الترددات التالية على أجهزة الريسيفر.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة المغرب والجزائر

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة المغرب والجزائر اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة المغرب ضد الجزائر

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة المغرب والجزائر اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم ضد منتخب الجزائر