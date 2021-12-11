نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إلـيَكُم” موعد مباراة الاردن ومصر اليوم في ربع نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاردن ومصر اليوم في كأس العرب و القنوات الناقلة للمباراة. حيث تتجه أنظار وعشاق الساحرة المستديرة في مختلف البلدان العربية صوب ستاد ملعب الجنوب بقطر والذي يستضيف مباراة الاردن ومصر اليوم في دور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021. ويدخل المنتخبين العربيين هذا اللقاء وقد عزم كلاهما على حصد ثلاث نقاط جديدة من أجل حجز مقعده في نهائي البطولة العربية. حيث تأتي مباراة الاردن ضد مصر اليوم للمرة السابعة في تاريخ المنتخبين. ويسعى منتخب مصر في هذا اللقاء لاستكمال منافساته بالبطولة العربية والتفوق على منتخب الاردن بإقصائه من منافسات بطولة كأس العرب 2021. وفيما يلي نتناول معكم موعد مباراة الاردن ومصر اليوم في كأس العرب و القنوات الناقلة.

مباراة الاردن ومصر اليوم في كأس العرب

في مباراة الاردن ومصر اليوم في ربع نهائي كأس العرب 2021. تشتغل سماء دولة قطر بالأجواء الحماسية التي تترقب أحداث اللقاء. والمتصدر لدور نصف نهائي البطولة العربية. وفي هذا الصدد فقد نجح منتخب الأردن في تقديم شوط متميز خلال مسيرته ببطولة كأس العرب لهذا الموسم حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن منتخب الأردن يأتي في المجموعة الثالثة من البطولة والتي يشاركه فيها كل من منتخب المغرب ومنتخب السعودية وفلسطين.

موعد مباراة الاردن اليوم

وفاز منتخب الأردن في الجولة الأولى التي واجه فيها نظيره منتخب السعودية مساء الأربعاء الماضي الموافق الأول من شهر ديسمبر. حيث فاز الأردن على السعودية بنتيجة 1-0. فيما خسر أمام منتخب أسود الأطلس برباعية نظيفة دون رد. فيما حقق منتخب الاردن فوزًا قويًا أمام منتخب فلسطين في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي والتي انتهت بنتيجة 5-1. ويأتي المنتخب الأردني حاليًا في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة وذلك برصيد ستة نقاط.

مباراة الاردن ومصر اليوم

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر يأتي حاليًا المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب 2021. وذلك برصيد 7 نقاط. حصدها بعدما خاض ثلاث مباريات وكانت مباراة الجولة الأولى أمام منتخب لبنان والذي فاز عليه بهدف دون رد. فيما واجه نظيره السوداني في الجولة الثانية يوم السبت الماضي الموافق 4 ديسمبر وفاز عليه بخماسية نظيفة. بيما اكتفى بالتعادل الإيجابي أمام منتخب الجزائر بهدف مقابل هدف. وفيما يلي سنتعرف على موعد مباراة الاردن ومصر اليوم في كأس العرب و القنوات الناقلة.

موعد مباراة الاردن ومصر اليوم في كأس العرب 2021

من المقرر أن يكون موعد مباراة الاردن ومصر اليوم في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021. مساء اليوم السبت الموافق 11-12-2021. وتقام المباراة على ملعب ستاد الجنوب القطري. حيث تنطلق صافرة اللقاء خلال التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الاردن ومصر اليوم السعودية في تمام الساعة 6:00 مساءً مصر في تمام الساعة 5:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 6:00 مساءً الأردن في تمام الساعة 5:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الاردن ومصر اليوم

تعتبر القنوات الناقلة لمباراة الاردن ومصر اليوم في دور الربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021. من أبرز ما يشغل بال الكثير من جماهير المنتخب المصري والأردني قبل انطلاق أحداث اللقاء. ومن المقرر أن تذاع مباراة الاردن ومصر اليوم عبر قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. و قناة الكأس القطرية المفتوحة. إضافة إلى ذلك فقد أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت نقل أحداث مباراة مصر اليوم. ونستعرض معكم في السطور التالية تردد القنوات الناقلة للمباراة. فيما يمكنك أيضًا الاطلاع على موعد مباراة المغرب والجزائر اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة الاردن ومصر

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة الاردن ومصر اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة الاردن ضد مصر

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة الاردن ومصر اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القنوات الناقلة لمباراة الاردن اليوم ضد منتخب مصر

اسم القناة قناة الكأس القطرية القمر الصناعي عرب سات التردد 12245 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر اليوم