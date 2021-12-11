نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مفتوحة” تردد قناة الكأس 1 القطرية المجانية لمتابعة مباريات اليوم في بطولة كاس العرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الكأس 1، تصدرت محركات البحث من قبل متابعين كأس العالم حيث يبحث الكثيرين من المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة تردد قناة الكأس 1 حتى يستطيعوا متابعة بطولة كأس العرب المقامة حاليا على الأراضي القطريةحيث انطلقت بطولة كأس العالم في ٣٠ نوفمبر وسوف تستمر حتى ١٨ ديسمبر ومع كل يوم تزداد نسب المشاهدة ومتابعة المباريات بعد أن تألقت المنتخبات العربية في المبارءات السابقة وكانت المنافسة شرسة بين المنتخبات وقد تفاعل معها الجماهير بصورة كبيرة، وتعتبر قناة الكأس هي من القنوات المفتوحة والتي تملك حقوق بث المباريات بدون تشفير وبدون دفع اشتراك شهري، ومن خلال السطور القادمة نرصد لكم تردد قناة الكأس 1.

قناة الكأس المفتوحة

وقد أعلنت مجموعة قنوات الكأس القطرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اتاحة متابعة المباريات عبر قنواتها المفتوحة ولذلك تصدر تردد قناة الكأس 1 محركات البحث حتى يستطيع المتابعين لكأس العالم متابعته

تردد قناة الكأس 1

وفيما يلي تردد قناة الكأس 1 على النايل سات :

القمر الصناعي النايل

التردد:11919.

معدل الترميز:27500.

استقطاب:أفقيH.

معامل تصحيح الخطأ:3/4

الجودة: HD

التشفير: القناة غير مشفرة.

تردد قناة الكأس القطرية 1 على سهيل سات

قمر صناعي: سهيل سات.

التردد:11678.07.

معدل الترميز:27500.

استقطاب:أفقيH.

معامل تصحيح الخطأ:3/4

الجودة: HD

التشفير: القناة متاحة.

تردد قناة الكأس القطرية 1 على عرب سات

قمر صناعي: عرب سات.

التردد:12245.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب:عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ:3/4

الجودة: HD

التشفير:لا يوجد تشفير.

تردد قناة الكأس Alkass 1 , 2 عبر القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات

التردد 19919

معدل الترميز 27500

الاستقطاب افقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

مباريات اليوم علي قناة الكأس في بطولة كاس العرب

وسوف تقوم قنوات الكأس القطرية المفتوحة باذاعة دور الثمانية من بطولة كأس العرب وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم: