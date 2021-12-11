نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر و الأردن في ربع نهائي كأس العرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر و الأردن في اطار دور الثمانية لبطولة كأس العرب التي تقام في هذه الايام في دولة قطر، المنتخب المصري بلغ دور الثمانية بعد أن احتل قمة مجموعته برصيد سبع نقاط متساويا مع منتخب الجزائر الذي جاء ثانياً بفارق اللعب النظيف، ويمكن للجمهور العربي متابعة المباريات المنتظرة اليوم في كأس العرب علي عدد من القنوات المجانية سنوضحها لكم عبر هذا المقال.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر و الأردن

انضمت قناة أون تايم سبورت ON time sports” الي القنوات المفتوحة الاخري حيث حصلت رسمياً على حق نقل مباراة مصر والأردن، في دور الثمانية لبطولة كأس العرب، بالاضافة لقناة بي ان سبورت 1 bein sports وقناة قناة bein sport 2 وقنوات الكأس الرياضية وجميعها قنوات مجانية وهذه هي ترددات القنوات تفصيلياً.

قناة on time sport على النايل سات

تردد القناة : 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة 1 bein sports المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة : 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Alkass One HD القطرية على النايل سات

تردد القناة : 11919 H

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

موعد مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

سيكون موعد مباراة منتخب مصر والأردن اليوم في الدور الربع نهائي لبطولة كأس العرب مساء السبت الحادي عشر من شهر ديسمبر 2021 وذلك في التوقيت التالي:

الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة

السادسة بتوقيت مكة المكرمة

الرابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

شكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب

من المؤكد أن يلعب في حراسة مرمى منتخب مصر: محمد الشناوي.

يلعب في خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد ياسين – محمود الونش – عمر كمال عبد الواحد.

بينما في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أحمد سيد «زيزو» (محمد مجدي أفشة)

يلعب خط الهجوم: حسين فيصل – محمد شريف – مروان حمدي

يغيب عن مباراة اليوم من منتخب مصر مصر ايمن اشرف واحمد حجازي بعد اصابتهما في مباراة مصر والجزائر، بينما حتي الآن لم يتم التأكد هل سيلعب مجدي قفشة أم لا.