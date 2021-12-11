“الآن” تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على الأقمار الصناعية لمتابعة مباريات كأس العرب 2021

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة، ما زالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء الوطن العربي كله من قِبل الملايين من الأشخاص محبي كرة القدم العربية في الوطن العربي والعالم كله ومن جميع الأشخاص متابعي بطولة كأس العرب حيث يرغبون في ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وكذلك عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك حيث ابتدأت أمس مباريات الدور ربع النهائي من البطولة العربية والتي بدأت فيها الأدوار الإقصائية الهامة والتي ينتظرها الجميع، واليكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل الخاصة بتردد القناة.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

يُعد تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة اواحد من أكثر المواضيع التي يبحث عنها جميع الأشخاص محبي ومتابعي كرة القدم العربية والراغبين في متابعة مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب الأردني في مباراة الدور ربع النهائي حيث من المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة القوية التي تبدأ اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر وكذلك متابعة مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر تلك المباريات القوية التي تجمع جميع المنتخبات بهدف واحد وهو الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ضبط تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على القمر الصناعي عن طريق الخطوات التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

تردد القناة: 10770.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H – عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة عرب سات