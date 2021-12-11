كأس العرب: سيف الدين الجزيري يعزز صدارته في ترتيب الهدافين

عزز لاعب المنتخب الوطني التونسي سيف الدين الجزيري صدارته في ترتيب هدافي كأس العرب فيفا قطر 2021، بعد ان توفق أمس الجمعة في تسجيل هدفه الشخصي الرابع في مرمى المنتخب العماني.

وكان سيف الدين الجزيري، المحترف في فريق الزمالك المصري، قد أحرز 3 أهداف في الدور الأول، منها ثنائية أمام موريتانيا في الجولة الأولى، و هدف الفوز أمام الامارات في الجولة الثالثة.

يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي كان قد تأهل الى الدور نصف النهائي لكأس العرب، اثر فوزه على نظيره العماني بنتيجة 2 - 1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب المدينة التعليمية، أمام جماهير تونسية غفيرة.

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