عزز لاعب المنتخب الوطني التونسي سيف الدين الجزيري صدارته في ترتيب هدافي كأس العرب فيفا قطر 2021، بعد ان توفق أمس الجمعة في تسجيل هدفه الشخصي الرابع في مرمى المنتخب العماني.
وكان سيف الدين الجزيري، المحترف في فريق الزمالك المصري، قد أحرز 3 أهداف في الدور الأول، منها ثنائية أمام موريتانيا في الجولة الأولى، و هدف الفوز أمام الامارات في الجولة الثالثة.
يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي كان قد تأهل الى الدور نصف النهائي لكأس العرب، اثر فوزه على نظيره العماني بنتيجة 2 - 1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب المدينة التعليمية، أمام جماهير تونسية غفيرة.
وات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس العرب: سيف الدين الجزيري يعزز صدارته في ترتيب الهدافين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.