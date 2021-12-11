نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر في كأس العرب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر في بطولة كأس العرب على محرك البحث “جوجل”، وينتظر الكثير هذه المباراة منذ بداية إنطلاق بطولة كأس العرب حيث أنها تُعد مباراة نهائي مبكر حيث تجمع بين منتخبين من أفضل المنتخبات في البطولة، ومن الجدير بالذكر أن منتخب الجزائر قد تعادل مع منتخب مصر المباراة الماضية وقد فاز المنتخب المصري بفارق اللعب النظيف، واليوم في هذه المقالة على موقعنا سنتطرق إلى موافاتكم بكافة تفاصيل المباراة المرتقبة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر، فتابعونا.

موعد مباراة المغرب والجزائر

يلعب منتخب الجزائر ضد منتخب المغرب اليوم مساء السبت الموافق 11 ديسمبر2021 على ملعب الثمامة في دولة قطر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، ونتمنى لكل جماهير الكرة الجزائرية والمغربية والعربية مباراة ممتعة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر

يستضيف اليوم ملعب الثمامة مباراة هامة تجمع بين فريقي الجزائر والمغرب ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، ومن الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي قد تصدر مجموعته الثالثة بينما حل منتخب الجزائر في المركز الثاني في مجموعته بعد منتخب مصر، وترعى “الفيفا” الإتحاد الدولى لكرة القدم البطولة وتشرف عليها والتي سوف تنتهي في 18 ديسمبر، ونوضح لكم الآن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب كالتالي:

تنقل قنوات بين سبورت بطولة كأس العرب مجاناً على الهواء مباشرة وبالتالي ستبث مباراة الجزائر والمغرب اليوم.

تنقل أيضاً قناة الكاس القطرية مباريات البطولة العربية مجاناً.

ومن الجدير بالذكر أنه سيقوم بالتعليق على المباراة المرتقبة بين المغرب والجزائر المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف، ويُعد “خليف” من أشهر المعلقين العرب والذي يحظى بشعبية كبيرة داخل الوطن العربي.

وأخيراً نتمنى أن يكون المقال به كافة المعلومات التي تبحثون عنها بشأن المباراة المرتقبة، فقد وضحنا لكم القنوات الناقلة للمباراة وموعدها والمعلب الذي ستلعب عليه، ولأي سؤال أو استفسار قم بترك تعليق بالأسفل بالتعليقات وسنرد عليك فوراً