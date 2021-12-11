نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد بي ان المفتوحة beIN Sport على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة نهائيات FIFA كأس العرب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تردد بي ان المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية، حيث يبحث عن قناة بي ان سبورت المفتوحة جميع متابعي كرة القدم في جميع انحاء الوطن العربي، وهذا لمتابعة أحداث مباريات التصفيات النهائية في بطولة كأس العرب 2021، وهذا خاصة مع دخول مباريات ربع النهائي والتي تم عرضها مجانا على قنوات بي ان سبورت المفتوحة، وسنتابع معكم في هذا المقال تفاصيل المواجهات، وتردد بي ان المفتوحة وكيفية تنزيلها، فتابع معنا.

ربع نهائي كأس العرب 2021

ونتابع معكم خلال هذه الأيام الأحداث الخاصة بنهائيات بطولة كأس العرب 2021، والتي أثبتت أنها واحدة من أمتع البطولات على المستوى الإقليمي في الوطن العربي، وهذا خاصة مع سلسلة المواجهات القوية التي تابعناها والأهداف الرائعة التي سجلها اللاعبين في البطولة حتى الآن.

وقد انتهى دور المجموعات في كأس العرب بتأهل كل من:

مصر.

الجزائر.

المغرب.

الأردن.

عمان.

قطر.

الإمارات.

تونس.

وقد واجه يوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر 2021 تونس المنتخب العماني، وقد كانت المباراة متقاربة المستوى بين المنتخبين، وانتهت المباراة بفوز نسور قرطاج على نظيره بهدفين مقابل هدف.

وواجه المنتخب القطري نظيره الإماراتي في مباراة قوية وانتهت بفوز العنابي بخمس أهداف مقابل لاشيء، وهذا لينتقل إلى الدور النصف النهائي.

وننتظر اليوم السبت 11 ديسمبر مواجهتين من العيار الثقيل، أولها سيكون بين منتخب مصر والأردن، والأخيرة ستكون مباراة قوية جدا بين منتخب المغرب والجزائر.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العرب

وهناك عدة قنوات قطرية تنقل البطولة بشكل مجاني على شاشاتها بدون تشفير، وهي كالآتي:

تردد بي ان المفتوحة

ونتابع معكم أعزائنا المتابعين ترددات قناة بي ان سبورت beIN Sport HD المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة، وهي كالآتي:

تردد بي ان المفتوحة على النايل سات

ونتابع معكم البيانات الخاصة بتردد القناة على النايل سات، وهي كالآتي:

نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: H أفقي.

تردد بي ان المفتوحة على القمر سهيل سات