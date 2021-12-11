مباراة مصر والأردن اليوم بربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

مباراة مصر والأردن اليوم، يلتقي اليوم المنتخب المصري مع المنتخب الأردني في ربع نهائي كأس العالم المقام بقطر حيث يسعى كل فريق إلى الفوز بالمباراة والتأهل لنصف النهائي وتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات الجزائر ولبنان والسودان برصيد 7 نقاط حيث فاز على المنتخب اللبناني بنتيجة هدف دون مقابل بينما حقق فوز عريض على منتخب السودان بنتيجة خمسة أهداف وتعادل مع الجزائر بهدف لكل فريق بينما جاء المنتخب الأردني في المجموعة الثالثة محتلاً المركز الثاني برصيد 6 نقاط ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخب الوطني.

موعد مباراة مصر والأردن بربع نهائي كأس العرب

يلتقي اليوم منتخب الفراعنة مع منتخب الأردن اليوم السبت الموافق الحادي عشر من ديسمبر 2021 في ربع نهائي كأس العرب المقامة حالياً بقطر في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية السابعة بتوقيت الإمارات على استاد الجنوب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن بربع نهائي كأس العرب

قد تم الإعلان أن قناة أون تايم سبورت قد حصلت على الموافقة لإذاعة ونقل مباراة الفراعنة مع منتخب الأردن اليوم بتعليق حاتم بطيشه ومحمد الكواليني وذلك إلى جانب القنوات الأخري التي نجحا في بث مباريات البطولة منذ بدايتها وهي قناة الكأس القطرية وقناة بي إن سبورت المفتوحة.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

في حراسة المرمي: محمد الشناوي. في خط الدفاع: أحمد ياسين، أحمد فتوح، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمدي الونش. في منتصف الملعب: حمدي فتحي، عمرو السولية، مهند لاشين. في خط الهجوم: حسين فيصل، محمد شريف، أحمد سيد زيزو.

حيث يغيب عن تشكيلة الفراعنة لمباراة اليوم أكرم توفيق بسبب تراكم الإنذارات الصفراء عليه ومحمد مجدي أفشة خوفاً من الجهاز الفني على الدفع بلاعب خلال تلك المواجهة بعد تعرضه لبعض الآلام في المباراة الماضية كما يغيب للإصابة كلاً من احمد حجازي وأيمن أشرف والتي تعرضا لها أثناء مباراة مصر والجزائر الماضية.