كأس العرب (ربع النهائي): المنتخب التونسي يواجه اليوم عمان..التشكيل المحتمل والنقل التلفزي

يواجه المنتخب التونسي مساء اليوم الجمعة ، منتخب عمان لحساب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب فيفا 2021 والمقامة حاليا وحتى 18 ديسمبر في قطر.
ومن المنتظر أن تكون تشكيلة المنتخب التونسي على النحو التالي:
معز حسن – ياسين مرياح – بلال العيفة – محمّد دراغر – أمين بن حميدة – الفرجاني ساسي – غيلان الشعلالي – حنبعل المجبري - نعيم السليتي – يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري.
المباراة تدور بداية من الساعة 16:00 وستكون منقولة على بي ان سبورت 1 المفتوحة وقناة الكأس القطرية.
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