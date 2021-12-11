آخر أخبار الحالة الصحية للاعب منتخب الجزائر بغداد بونجاح

اثر اصطدامه بحارس المرمى المصري محمد الشناوي ، تعرض مهاجم الخضر بغداد بونجاح إلى ارتجاج في المخ ، مما اضطر لترك زملائه في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهم بالمنتخب المصري .
وبعد نقله الى مستشفى الدوحة بالعاصمة القطرية ، خضع بونجاح إلى العديد من الفحوصات المعمقة التي لم تكشف عن أي تشوهات وأثبتث عدم معاناته من أي إصابة خطيرة .
هذا و سيخضع اللاعب إلى مراقبة مستمرة من قبل الطاقم الطبي للمنتخب الجزائري الذي سيحدد موعد استئنافه للتدريبات بشكل طبيعي .
المصدر: الموقع الرسمي للجامعة الجزائرية
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