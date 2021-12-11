كأس العرب (ربع النهائي): التشكيلة المتوقعة لمواجهة مصر والأردن

يخوض المنتخب المصري مواجهة قوية ضد نظيره الأردني، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021".

وتقام المباراة على ملعب "الجنوب" في الوكرة، في الساعة 16:00 توقيت تونس (الساعة 15:00 توقيت عالمي)..

ومن المتوقع أن يخوض المنتخبان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

مصر

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - أحمد ياسين - عمر كمال عبد الواحد.

في الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - مصطفى فتحي.

الأردن

في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

في خط الدفاع: عبد الله ناسب - هادي الحوراني - أحمد هيكل - محمد أبو حشيش.

في خط الوسط: بهاء عبد الرحمن - نور الروابدة - رجائي عايد.

في الهجوم: محمود الماردي، علي علوان، وحمزة الدردور.

وسيلعب الفائز من لقاء مصر والأردن في الدور نصف النهائي مع تونس التي تأهلت على حساب عمان بفوزها عليها 2-1، أمس الجمعة.

المصدر: وكالات