كأس العرب: أخبار المنتخب التونسي، الشيخاوي ينضم للمجموعة

واصل المنتخب الوطني تحضيراته للمباراة التي ستجمعه يوم الجمعة مع منتخب عمان، في اطار الدور ربع النهائي من كأس العرب فيفا قطر 2021.



وشرع المدرب منذر الكبير، في الاهتمام بالجوانب التكتيكية والفنية بناء على ما رصده من ملاحظات بخصوص طريقة لعب المنافس، ومحاولة تطبيق الخطة التي ينوي اعتمادها في لقاء ربع النهائي.



وشهدت حصة يوم امس الاربعاء ، انضمام ياسين الشيخاوي الى التمارين الجماعية بعد أن أنهى برنامج التحضيرات الذي وضعه الاطار الطبي، في وقت تابع فيه علي معلول التدرب على الانفراد.



من جهة اخرى، جاءت نتائج الاختبارات التي خضع لها حمزة المثلوثي سلبية، وقد يلتحق اليوم الخميس بمقر الاقامة.



وسيكشف الاتحاد الدولي، الخميس عن عقوبة محمد علي بن رمضان بعد اقصاءه في المباراة الثانية ضد الامارات.