كأس العرب: آخر أخبار المنتخب التونسي قبل مواجهة عمان في ربع النهائي

يجري المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الاربعاء انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف زوالا حصته التدريبية الثانية استعدادا للقاء الدور ربع النهائي ضد نظيره العماني، والمقرر يوم الجمعة 10 ديسمبر الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا بملعب المدينة التعليمية وستكون الحصة التمرينية مغلقة.

ندوة صحفية للمدرب منذر الكبير

يعقد المدرب الوطني منذر الكبير غدا الخميس 9 ديسمبر الجاري ندوة صحفية في حدود الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال لتسليط الضوء على تحضيرات المنتخب للقاء عمان في ربع النهائي وسيكون مرفوقا بأحد اللاعبين على أن ينهي نسور قرطاج تحضيراتهم بإجراء حصة تدريبية مسائية بداية من الساعة الرابعة والنصف زوالا.