إعرف الآن.. قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأردن على نايل سات وعرب سات في كأس العرب

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأردن على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، يواجه منتخب مصر نظيره منتخب الأردن في لقاء مثير تنتظره جماهير الكرة العربية، في المواجهة التي تقام مساء اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021، ويحتضن استاد الجنوب مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب 2021 التي تجمع بين العملاقين، ويحرص الكثير من جماهير كلا المتنافسين على متابعة أحداث هذه القمة النارية الملتهبة، حيث يبحث العديد من الجماهير عن القنوات المفتوحة التي تنقل المباراة مجانا دون تشفير، ونقدم لكم في سطور هذا المقال كافة القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن كما نتعرف على موعد هذا اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب

حصلت قنوات بي إن سبورت على حقوق البث المباشر لإذاعة مباريات كأس العرب 2021، كما أعلنت قناة أون تايم سبورت وقنوات الكأس عرض أحداث هذا اللقاء، وتذاع مباراة مصر ضد الأردن على قناة الكأس الأولى بجودة Alkass One HD ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الصوتي سمير اليعقوبي، ويمكن مشاهدة المباراة عبر شاشة قناتي بي إن سبورت الأولى beIN Sports HD 1، وبي إن سبورت الثانية beIN Sports HD 2 وقد كلف بالتعليق على المباراة المعلق الصوتي حفيظ دراجي، أيضا حصلت قناة أون تايم سبورت على الحق الحصري لبث المباراة.

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021

نتعرف على موعد مباراة مصر والأردن، حيث يحتضن استاد الجنوب في الدوحة هذا اللقاء، وتنطلق صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة 5.00 مساء بتوقيت فلسطين ومصر والأردن، وفي تمام الساعة 6.00 بتوقيت الممكلة العربية السعودية وقطر، وعند تمام الساعة الثامينة بتوقيت بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة مصر والأردن

تستقبل قناة بي إن سبورت الأولى والثانية إشارة ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات، ويتم استقبال القناة بعد توجيه صحن الاستقبال بشكل صحيح، بعد ذلك تقوم بضبط إعداد القناة على الرسيفر الخاص بك، حيث تقوم بإدخال التردد الخاص بالقناة وجميع البيانات المرفقة بالأسفل، وتستطيع بعد ذلك متابعة اللقاء بدون الحاجة للإشتراك.

قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات، التردد: 11013، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3 قناة beIN SPORTS HD 1 على سهيل سات، التردد: 11547، معامل الاستقطاب: عامودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/2 قناة beIN SPORTS HD 2 على نايل سات، التردد: 11054ـ معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3 قناة beIN SPORTS HD 2 على سهيل سات، التردد: 11585، معامل الاستقطاب: عامودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة مصر والأردن