“هنا الكلاسيكو” موعد مباراة الهلال والنصر القادمة المؤجلة من الأسبوع الثامن الخميس 2021/12/16

عشاق الساحرة المستديرة والكرة السعودية مع موعد مباراة الهلال والنصر، المؤجلة من الأسبوع الثامن للدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس القادم الموافق 2021/12/16 حيث يحتضن ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض القمة المرتقبة، ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم كافة تفاصيل المباراة من تشكيل متوقع، وموقف الفريقين في دول المسابقة قبل اللقاء، وكان الهلال قد تعادل مع الفيحاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بدون أهداف، بينما منافسة نادي النصر تلقى الهزيمة من الطائي بهدفين مقابل هدف واحد، المباراة سوف تذاع عبر قنوات ssc الرياضية، وسوف تعلن إدارة الهلال عن تذاكر المباراة وألية الحصول عليها وأسعارها عبر الحساب الرسمي للفريق، قبل المباراة بوقت كافي حتى تستطيع الجماهير حجز التذاكر.

مباراة الهلال والنصر القادمة

يدخل الزعيم الهلالي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في ترتيب الجدول برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة كانت أخرها أمس ضد الفيحاء وتعادل فيها بدون أهداف، وحقق الهلال الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، سجل مهاجموا الهلال 16 هدف وسكنت شباكه 10 أهداف، بينما نادي النصر يدخل اللقاء بعد هزيمة مفاجأة من الطائي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة، النصر يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، جمعهم من لعب 12 مباراة فاز في 5 تعادل في 2 خسر 5 سجل لاعبوه 19 هدف وعليه 16 هدف.

موعد مباراة الهلال والنصر

الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي.

السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس.

الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق، سوريا.

ترتيب دوري المحترفين السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 3 ضمك 13 7 4 2 17 15:20 5 25 4 الهلال 11 5 6 0 19 10:16 6 21 5 الفيحاء 13 5 4 4 17 11:13 2 19 6 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 7 النصر 12 5 2 5 18 16:19 3 17 8 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 9 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 10 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 11 أبها 13 4 2 7 17 23:14 -9 14 12 الفتح 12 3 4 5 18 16:15 -1 13 13 الباطن 13 3 4 6 17 15:10 -5 13 14 الطائي 13 4 1 8 17 20:11 -9 13 15 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 16 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11

تاريخ مواجهات الهلال والنصر في دوري المحترفين

ألتقى الفريقين الكبيرين في دوري المحترفين السعودي منذ أنطلاقة في موسم 2009/2008 في 24 مباراة، كانت الغلبة لزعيم أسيا فريق الموج الأزرق نادي الهلال فقد حقق الفوز في 12 مباراة، بينما فاز العالمي النصر السعودي في 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 5 مواجهات، أحرز الهلال 44 هدف في مرمى النصر، بينما سجل النصر 29 هدف في مرمى الهلال.

بطاقة المباراة