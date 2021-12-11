المنتخب المصري في مهمة صعبة اليوم مع منتخب الأردن بثمن نهائي كأس العرب لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - تتجه الأنظار اليوم السبت إلى استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة حيث مباراة ثمن النهائي بين المنتخب المصري والمنتخب الأردني في إطار بطولة كأس العرب المقامة حاليا بدولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وتنتهي في 18 ديسمبر 2021 م، ويأمل كلا الفريقان الفوز بالمباراة والتأهل إلى إلى الدور النصف النهائي ومقابلة المنتخب التونسي المتأهل بعد الفوز على عمان 2/1.
مشوار المنتخب المصري في البطولة
نجح المنتخب المصري في تصدر المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر والسودان ولبنان، بعد تجميع 7 نقاط من الفوز في مباراتان مع السودان 5/0، ومع لبنان 1/0، والتعادل مع المنتخب الجزائري بهدف لكل فريق، وكان للانذارات كلمة الفصل في تصدر المجموعة لصالح المنتخب المصري ليواجه المنتخب الأردني في طريقه.
مشوار المنتخب الأردني في البطولة
تمكن منتخب الأردن من التأهل إلى دور الثمانية بعد إجتياز العقبات في المجموعة الثالثة، ورغم الهزيمة الكبيرة أمام المنتخب المغربي 4/0، إلا أن تداركه للوضع في المباراة الختامية بالمجموعة مع المنتخب الفلسطيني وفوزه 1/5أدت للتأهل كثاني المجموعة خلف المنتخب المغربي المتصدر للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وكان المنتخب الأردني قد فاز في المباراة الإفتتاحية أمام السعودية 1/0.
موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة
- طرفي المباراة: الأردن ومصر
- موعد المباراة: السبت 11 – 2 – 2021 م
- توقيت المباراة: الخامسة بتوقيت مصر 6 بتوقيت السعودية
- ملعب المباراة: ستاد الجنوب
- القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1 و2 و قناة الكأس 1 و قناة أون تايم سبورت 1
- معلق المباراة: حفيظ دراجي + سمير اليعقوبي + حاتم بطيشه + محمد الكواليني
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