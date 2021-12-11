نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. ملخص نتيجة مباراة المغرب والجزائر اليوم كأس العرب 2021.. هل يتأهل منتخب المغرب على الخضر؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة المغرب والجزائر اليوم في كأس العرب 2021. حيث نستعرض معكم في هذا التقرير تفاصيل مباراة المغرب ضد الجزائر اليوم بشكل لحظي. ويتلقي المنتخبين في إطار مواجهات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في دولة قطر. وفي السياق ذاته يشتد الصراع في هذه المباراة بين المغرب والجزائر حيث يسعى كل منتخب لإقصاء شقيقه من منافسات البطولة وحصد ثلاث نقاط على حسابه من أجل الحصول على تذكرة الوصول إلى مواجهات النصف نهائي وخوض المباراة النهائية لحصد لقب بطل كأس العرب 2021 لهذا الموسم. وفي هذا المقال سنتعرف على ملخص نتيجة مباراة المغرب والجزائر اليوم.

ملخص نتيجة مباراة المغرب والجزائر اليوم كأس العرب

نتابع معكم في السطور التالية ملخص نتيجة مباراة المغرب والجزائر اليوم في ربع نهائي كأس العرب 2021. والتي ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءً 5:00 مساءً بتوقيت مصر. فيما تقام مباراة المغرب والجزائر اليوم بتوقيت الجزائر في تمام الساعة الرابعة 4:00 مساءً. ويكون موعد المباراة بتوقيت السعودية في تمام الساعة السادسة 6:00 مساءً.

منتخب المغرب

0:0 منتخب الجزائر

نتيجة مباراة المغرب والجزائر اليوم

من خلال هذا المقال سنتابع معكم تفاصيل نتيجة مباراة المغرب والجزائر اليوم في كأس العرب. والتي يلتقي فيها المنتخبان بعدما خاض كل فريق منهم ثلاث مباريات ماضية بدور المجموعات أمام منتخبات عربية أخرى. فقد خاض منتخب المغرب ثلاث مباريات كانت أمام منتخب فلسطين و منتخب الأردن والأخيرة كانت ضد منتخب السعودية. وقد نجح منتخب أسود الأطلس في تحقيق نتائج متميزة خلال مسيرتهم بمنافسات بطولة كأس العرب خلال هذا الموسم. فقد فاز منتخب المغرب في مباراته ضد فلسطين بأربعة أهداف مقابل لاشيئ. وفي مباراة الجولة الثانية التي أقيمت ضد منتخب الاردن حصد نفس النتيجة 4-0. وإلتقى منتخب المغرب ضد منتخب السعودية واستطاع حصد ثلاث نقاط على حساب في الجولة الثالثة من دور المجموعة. والتي انتهت بنتيجة 1-0.

نتيجة مباراة المغرب اليوم

لا شك أن نتيجة مباراة المغرب اليوم تحمل الكثير من الترقب لدى جماهير أسود الأطلس. خاصة وأن مسيرة المنتخب الجزائري خلال مشواره في بطولة كأس العرب لم تكن تعرف الخسارة أبدًا. فقد خاض منتخب الجزائر ثلاث مباريات أمام منتخب السودان وفاز عليه برباعية نظيفة. وخاض مباراته الثانية أمام منتخب لبنان وفاز عليه بنتيجة 2-0. فيما خاض مباراته الأخير أمام المنتخب المصري الذي تعادل أمامه بنتيجة 1-1.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر اليوم

يمكنكم متابعة مباراة المغرب والجزائر اليوم من خلال القنوات التالية

قناة beIN Sports HD 2

وأيضًا على قناة beIN Sports HD 1.

وقناة الكأس القطرية المفتوحة.

وفيما يلي نتعرف على تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة المغرب والجزائر

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة المغرب والجزائر اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة المغرب ضد الجزائر

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة المغرب والجزائر اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم ضد منتخب الجزائر

اسم القناة قناة الكأس القطرية القمر الصناعي عرب سات التردد 12245 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

معلق مباراة المغرب والجزائر اليوم

نشير إلى أن مهمة تعليق مبارة المغرب والجزائر اليوم على قناة beIN Sports HD أسندت إلى المعلق الرياضي الشهير “رؤوف خليف”.

فيما يعلق على أحداث مباراة المغرب اليوم على قناة الكأس القطرية المعلق الرياضي “أحمد الطيب”.