لحظة بلحظة.. ملخص نتيجة مباراة مصر والأردن في ربع نهائي البطولة العربية 2021

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عمر شويل - جدة ننشر ملخص نتيجة مباراة مصر والأردن في ربع نهائي البطولة العربية 2021 في المباراة التي تجمع المنتخب الأردني والمنتخب المصري في دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2021 اليوم السبت في مباراة هامة وقوية في الدور الربع نهائي لبطولة كأس العرب 2021 , التي تستضيفها دولة قطر فى الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

نتيجة مباراة مصر والأردن

وخلصت نتيجة مباراة مصر والأردن في الشوط الأول من المباراة بهدف مقابل هدف لكل فريق حيث تقدم المنتخب الأردني في الدقيقة الثالثة والعشرين.

ونجح المنتخب المصري في التعادل خلال الدقيقة السادسة والأربعين من عمر المباراة.

موعد مباراة مصر والأردن

وبدأت مباراة منتخب مصر والأردن، يوم السبت المقبل الموافق 11 ديسمبر. وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والأردن والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة. والساعة السابعة بتوقيت ابو ظبي، وذلك علي ستاد الجنوب بالوكرة ، بدولة قطر المستضيفة لكأس العرب 2021.

تصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة في منافسات بطولة كأس العرب 2021 بعدما تم التعادل في النقاط مع المنتخب الجزائري. برصيد 7 نقاط لكل فريق ، و تم التعادل بين المنتخبين المصري والجزائري في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العرب بنتيجة 1_1. وذلك في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن مباريات بطولة كأس العرب 2021 المقامة بدولة قطر.

يحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ويتواجه مع المنتخب المصري في ربع نهائي كأس العرب 2021.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الثالثة ، برصيد 9 نقاط. أما عن منتخب السعودية وفلسطين فقد ودع المجموعة الثالثة بعد حصولهما علي المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة .

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

تبث مباريات كأس العرب 2021 ، المقامة بدولة قطر حتي يوم 18 ديسمبر الجاري، عبر قنوات بي إن سبورتس. وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD 1,2 ، والقنوات مفتوحة بشكل مجاني للجميع حتي نهاية بطولة كأس العرب.

وهناك مجموعة قنوات مصرية أخري سوف تقوم باذاعة مباراة مصر والأردن المرتقبة يوم السبت المقبل. حيث أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية حصولها على حقوق بث مباراة مصر والأردن المرتقبة في كأس العرب.

ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” قائلة: انتظرونا في مباراة منتخب مصر و الأردن في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.