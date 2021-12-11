نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. الآن ملخص نتيجة مبارة الاردن ومصر اليوم كأس العرب 2021.. منتخب مصر يتعادل أمام الاردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة الاردن ومصر اليوم في كأس العرب 2021. نتابعها معكم في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث انطلقت منذ قليل مباراة الاردن ومصر اليوم والتي تأتي في إطار منافسات ربع نهائي كأس العرب. ويسعى منتخب الاردن في مباراة اليوم ضد منتخب مصر للتأهل على حساب بإقتناص ثلاث نقاط جديدة حتى يتأهل إلى دور نصف نهائي البطولة العربية. ومن المتوقع أن تشهد مباراة الاردن ومصر في كأس العرب منافسة شديدة بين المنتخبين من أجل حصد لقب البطولة لهذا الموسم. ونتابع معكم في السطور التالية نتيجة مباراة الاردن ومصر اليوم.

نتيجة مبارة الاردن ومصر اليوم كأس العرب

نستعرض معكم فيما يلي نتيجة مباراة الاردن ومصر اليوم في دور ربع نهائي كأس العرب 2021. والتي انطلقت مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً 5:00 مساءً بتوقيت مصر. وفي تمام الساعة السادسة مساءً 6:00 مساءً بتوقيت السعودية. وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الامارات.

وشهدت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول بين الاردن ومصر اليو م نسبة استحواذ عالية من منتخب مصر الذي سيطر بشكل قوي على أحداث اللقاء حتى الدقيقة 8 من المباراة.

وأحرز اللاعب “يزن النعميات ” الهدف الأول لمنتخب الاردن في شباك منتخب مصر خلال الدقيقة 11 من أحداث الشوط الأول. وذلك بمساعدة اللاعب “على علوان”.

حكم المباراة يرفع إنذار أصفر على اللاعب “أحمد فتوح”. بسبب خطأ وقع منه أمام لاعب منتخب الاردن “محمود مرضي”.

تمر الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول ولا يزال منتخب الاردن متقدم على منتخب مصر بهدف مقابل لا شيئ. وسط سيطرة قوية ونسبة استحواذ عالية من المنتخب المصري.

حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

منتخب مصر يحرز هدف التقدم أمام منتخب مصر عن طريق اللاعب “مروان حمدي” خلال الدقيقة 47 من أحداث الشوط الأول.

ينتهى الشوط الأول بتعادل المنتخب المصري أمام منتخب الاردن بهدف مقابل هدف.

لاعب منتخب الاردن “محمد فيصل” يتلقى بطاقة صفراء خلال الدقيقة 53. بسبب خطأ وقع منه أمام اللاعب “أحمد فتوح”.

تمر حوالي عشرة دقائق من أحداث الشوط الثاني ولا يزال التعادل الايجابي بين منتخب الاردن ومنتخب مصر.

المدير الفني لمنتخب مصر يجري تبديل بين اللاعب “حسين فيصل” الذي خرج من المباراة ودخل بدل منه “محمد شريف”. خلال الدقيقة 57.

أجرى المدير الفني للمنتخب المصري تبديلا خلال الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني. بين اللاعب “مصطفى فتحي و حمدي فتحي” ودخول “محمد مجدي أفشة ومهند لاشين”.

منتخب الاردن

1:1 منتخب مصر

نتيجة مباراة الاردن ومصر اليوم

توقعات عديدة تحملها نتيجة مباراة الاردن ومصر اليوم في كأس العرب. خاصة وأن منتخب الاردن كان قد حقق نتائج إيجابية قوية خلال مسيرته ببطولة كأس العرب لهذا الموسم. فقد نجح منتخب الاردن في الفوز على منتخب السعودية في مباراة الجولة الأولى والتي انتهت بنتيجة 1-0. فيما خسر منتخب الأردن أمام منتخب المغرب بنتيجة 4-0. وخاض منتخب الاردن مباراته الثالثة في بطولة كأس العرب أمام منتخب فلسطين ونجح في الفوز عليه بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

نتيجة مباراة الاردن اليوم

نتابع معكم نتيجة مباراة الاردن اليوم. والذي يواصل استكمال منافساته أمام منتخب مصر. حيث يأتي المنتخب المصري في المركز الأول من المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط. بعدما أدى ثلاث مباريات. ونجح في الفوز على منتخب لبنان في الجولة الأولى بنتيجة 1-0. فيما حقق فوزًا قويًا أمام منتخب السودان والتي انتهت بنتيجة 5-0. أما في مباراته الثالثة أمام منتخب الجزائر فقد تعادل معه بنتيجة 1-1.

القنوات الناقلة لمباراة الاردن ومصر اليوم

تذاع مباراة الاردن ومصر اليوم عبر قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. و قناة الكأس القطرية المفتوحة. و قناة أون تايم سبورت نقل أحداث مباراة مصر اليوم. ويمكنكم متابعة المباراة من خلال الترددات التالية.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة الاردن ومصر

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة الاردن ومصر اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة الاردن ضد مصر

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة الاردن ومصر اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القنوات الناقلة لمباراة الاردن اليوم ضد منتخب مصر

اسم القناة قناة الكأس القطرية القمر الصناعي عرب سات التردد 12245 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر اليوم

اسم القناة أون تايم سبورت القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

معلق مباراة الاردن ومصر اليوم

سيعلق على أحداث مباراة الاردن ومصر اليوم في كأس العرب عبر قناة بين إن سبورتس المعلق الرياضي “حفيظ دراجي”.

ويعلق على أحداث اللقاء على قناة الكأس الرياضية القطرية المعلق الرياضي “سمير اليعقوبي”.

أما على قناة أون تايم سبورتس فسعيلق على مجريات المباراة المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”.