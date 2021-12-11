نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 974 موعد مباراة مصر وتونس القادمة الأربعاء 15\12\2021 والقنوات المفتوحة الناقلة نصف النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم متابعينا الكرام تغطية إخبارية عن موعد مباراة مصر وتونس القادمة في كأس العرب قطر 2021، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم مباراة مصر القادمة في كأس العرب ضد تونس، للاستمتاع بالمباراة والتي من المقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 15\12\2021، حيث يستضيف استاد 974 مباراة تونس القادمة ضد مصر في كأس العرب، وذلك لحساب مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس العرب قطر 2021.

يدخل منتخب الفراعنة المباراة برغبة قوية وأكيدة نحو الفوز بالمباراة والتأهل إلى المباراة النهائية، وكان منتخب مصر قد تأهل أول عن مجموعته وجاء منتخب الجزائر في المركز الثاني بسبب الإنذارات، وتمكن منتخب الفراعنة من عبور عقبة منتخب النشامى الصعب بعد مباراة قوية في الدور ربع النهائي من البطولة، ليضرب موعداً مع منتخب نسور قرطاج في قمة كروية ممتعة ينتظرها الملايين.

في المقابل يسعى نسور قرطاج نحو الفوز بالمباراة والتأهل إلى نهائي البطولة، بعد أن تمكن من الفوز في مباراة ربع النهائي على منتخب عمان بهدفين مقابل هدف وحيد، مباراة تونس ومصر تعد من دربيات كرة القدم الممتعة والتي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، وقد ازداد البحث بصورة كبيرة عن موقع حجز تذاكر كأس العرب قطر 2021 للاستمتاع بمشاهدة المباراة من داخل الاستاد، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة ومثيرة بين الكبيرين، مباراة تتسم بالندية والقوة والرغبة في الوصول إلى نهائي بطولة كأس العرب قطر 2021.

موعد مباراة مصر وتونس

يستضيف استاد 974 مباراة تونس ضد مصر القادمة في دور نصف نهائي كأس العرب، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 15\12\2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

15:00:- بتوقيت موريتانيا وجرينتش.

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين والأردن وفلسطين ولبنان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس القادمة في كأس العرب، سؤال تردد كثيراً عبر مواقع التواصل ومحرك البحث جوجل، وكما هو معروف فإن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المالكة لحقوق نقل مباريات كأس العرب قطر 2021، وقد قررت إدارة القناة نقل جميع مباريات البطولة مجاناً حتى يستمتع بمتابعة البطولة ملايين المشاهدين، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على قناتي beIN Sports HD1 وقناة beIN Sports HD2.

بطاقة مباراة تونس ومصر