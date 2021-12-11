موعد مباراة مصر وتونس القادمة في الدور نصف النهائي بطولة كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

نعلن اليوم عن موعد مباراة مصر وتونس القادمة في قبل نهائي كأس العرب، حيث فاز المنتخب المصري اليوم على منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفريق الأردني، ومن ثم يتأهل لمواجهة الفريق التونسي في الجولة القادمة، لذا تزداد معدلات البحث عن معرفة موعد مباراة مصر وتونس القادمة، وكذلك تردد القنوات المفتوحة والمشفرة التي ستقوم بنقل تلك المباراة القوية التي يترقبها ملايين.

موعد مباراة مصر وتونس القادمة

تم تحديد يوم الأربعاء القادم الموافق 15 ديسمبر 2021، موعد مباراة مصر وتونس، كما تقام المباراة على استاد 974، وذلك في الخامسة عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية، والرابعة بالتوقيت التونسي، وفي نفس اليوم سوف تقام مباراة أخرى بين الفريق القطري، والفريق الذي سوف يفوز في مباراة الجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة مباراة مصر وتونس القادمة

سوف تغطي قنوات بي ان سبورت الرياضية مباريات مباريات كأس العرب، من خلال القنوات التالية:

بي ان سبورت المفتوحة 1.

بي ان سبورت المفتوحة 2.

قناة الكأس 1.

تردد القنوات الناقلة

تردد قناة بي ان سبورت 1: