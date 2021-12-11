نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. نتيجة مباراة المغرب والجزائر في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 لحظة بلحظة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتيجة مباراة المغرب والجزائر في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 لحظة بلحظة التي تنطلق الأن بين المنتخب المغربي ونظيره الجزائري ، في مباراة قوية اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 , في ربع مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العرب 2021 المقامة في دولة قطر بداية من 30 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر الجاري .

موعد مباراة المغرب والجزائر

من المقرر أن تنطلق مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجزائري ، اليوم السبت ، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة ، وتمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والبحرين والكويت وقطر والأردن وفلسطين ولبنان ، وفي تمام الحادية عشر بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، والثامنة مساءآ بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب ، ويستضيف المباراة ملعب ستاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة .

تأهل منتخب المغرب إلي الدور ربع النهائي، بعد أن احتل صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وتأهل منتخب الجزائر إلي الدور ربع النهائي ، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط .

تشكيل منتخب الجزائر اليوم ضد المغرب

قرر المدير الفني لمنتخب الجزائر مجيد بوقرة ، خوض مباراة اليوم ضد المغرب بتشكيل الفريق علي النحو التالي :

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

الدفاع: حسين بن عيادة – محمد أمين توغاي (جمال بلعمري) – عبدالقادر بدران – إلياس الشتي.

الوسط: سفيان بن دبكة – زكريا الدراوي – حسام الدين ميرازيق.

الهجوم: ياسين براهيمي – بغداد بونجاح – يوسف بلايلي

تشكيل منتخب المغرب اليوم ضد الجزائر

قرر المدير الفنى لمنتخب المغرب الحسين عموتة ، خوض مباراة اليوم ضد الجزائر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي.

الدفاع: بدر بانون – محمد الناهيري -سفيان بوفتيني – محمد الشيبي.

الوسط: يحيى جبران – إسماعيل الحداد – عبدالإله حفيظي – أشرف بن شرقي – وليد الكرتي.

الهجوم: وليد أزارو.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر اليوم

تنقل مباراة المغرب ونظيره الجزائري اليوم السبت ، عبر قنوات بي إن سبورت المفتوحة ، قناة بي إن سبورت 1 علي القمر الصناعي نايل سات , وقناة بي إن سبورت 2 عبر القمر الصناعي سهيل سات.

توقف كأس العرب لما يقرب من 20 عامًا ، وتم إستئنافاها في عام 1985، تم إقامة البطولة خمس مرات أخرى حتى عام 2012، وهي آخر نسخة ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ، وبطولة كأس العرب 2021 المقامة بدولة قطر من 30 نوفمبر و حتي 18 ديسمبر الجاري ، وهي الأولى التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الجدير بالذكر: ان النسخة الأولى لبطولة كأس العرب كانت عام 1963 في لبنان وفازت بها منتخب تونس ، ولعبت في عامي 1964 و 1966.