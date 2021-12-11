نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة المغرب والجزائر ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 للجولة الأخيرة لدور الثمانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة المغرب والجزائر اليوم السبت في الجولة الأخيرة من دور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 الحاسمة لتأهل أي من المنتخبين المعربي والجزائر إلى دور نصف نهائي البطولة العربية 2021 حيث يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الجزائري في مباراة هامة وقوية ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر بداية من 30 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر الجاري .

نتيجة مباراة المغرب والجزائر

ولا تزال نتيجة مباراة المغرب والجزائر هي التعادل السلبي بعد مرور نحو 15 دقيقة من المباراة حتى الآن.

موعد مباراة المغرب والجزائر

وانطلقت مباراة منتخب الجزائر ونظيره المغرب، اليوم السبت المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان ، والساعة ال10 بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والبحرين والكويت وقطر والأردن وفلسطين ولبنان ، والساعة 11 بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، والثامنة مساءآ بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب ، وذلك علي ملعب ستاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة .

تأهل المنتخب المغربي إلى دور ربع النهائي ، كمتصدر للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، بعد فوزه علي المنتخبات فلسطين والأردن والسعودية .

وتأهل ايضآ المنتخب الجزائري إلي ربع نهائي كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط ، بعدما حقق التعادل مع المنتخب المصري بنتيجة 1_1 للمباراة التي جمعتهما

ولكن حسب قانون اللعب النظيف حصل منتخب مصر علي المركز الأول وتصدر المجموعة الرابعة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب

وتبث مباريات بطولة كأس العرب 2021 , عبر قنوات بي إن سبورت المالكة لحقوق نقل مباريات كأس العرب، وتبثها بشكل مجاني لجميع المشاهدين.

قناة بي إن سبورت 1: القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

تردد قناة بي إن سبورت 2

قناة بي إن سبورت المفتوحة عبر القمر الصناعي سهيل سات:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

بطولة كأس العرب 2021

الجدير بالذكر: ان كأس العرب لكرة القدم ، أو كأس الفيفا للعرب ، هي مسابقة كرة قدم دولية إنطلقت في 1963 بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم وينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2021، وتتنافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد العربي لكرة القدم.

كانت النسخة الأولى للبطولة عام 1963 في لبنان وفازت بها تونس. بعد أن لعبت في عامي 1964 و 1966، توقفت كأس العرب لما يقرب من 20 عامًا قبل أن يتم خوضها في عام 1985، أقيمت البطولة خمس مرات أخرى حتى عام 2012، وهي آخر نسخة ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ، وبطولة كأس العرب 2021 المقامة بدولة قطر حتي 18 ديسمبر الجاري ، هي الأولى التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.