نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دقيقتين بهدفين.. نتيجة مباراة المغرب والجزائر في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 لحظة بلحظة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتيجة مباراة المغرب والجزائر في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 لحظة بلحظة التي تنطلق الأن بين المنتخب المغربي ونظيره الجزائري ، في مباراة قوية اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 , في ربع مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العرب 2021 المقامة في دولة قطر بداية من 30 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر الجاري .

نتيجة مباراة المغرب والجزائر

ونجح المنتخب الجزائري في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثانية والستين من توقيع ياسين إبراهيمي من ركلة جزاء.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى نجح محمد ناهيزي في تسجيل هدف التعادل لصالح المنتخب المغربي في شباك الجزائر في الدقيقة الرابعة والستين من ضربة رأس بعد ضربة حرة من أمام منطقة الثمانية عشر

موعد مباراة المغرب والجزائر

من المقرر أن تنطلق مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجزائري ، اليوم السبت ، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة ، وتمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والبحرين والكويت وقطر والأردن وفلسطين ولبنان ، وفي تمام الحادية عشر بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، والثامنة مساءآ بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب ، ويستضيف المباراة ملعب ستاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة .

تأهل منتخب المغرب إلي الدور ربع النهائي، بعد أن احتل صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وتأهل منتخب الجزائر إلي الدور ربع النهائي ، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط .

تشكيل منتخب الجزائر اليوم ضد المغرب

قرر المدير الفني لمنتخب الجزائر مجيد بوقرة ، خوض مباراة اليوم ضد المغرب بتشكيل الفريق علي النحو التالي :

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

الدفاع: حسين بن عيادة – محمد أمين توغاي (جمال بلعمري) – عبدالقادر بدران – إلياس الشتي.

الوسط: سفيان بن دبكة – زكريا الدراوي – حسام الدين ميرازيق.

الهجوم: ياسين براهيمي – بغداد بونجاح – يوسف بلايلي

تشكيل منتخب المغرب اليوم ضد الجزائر

قرر المدير الفنى لمنتخب المغرب الحسين عموتة ، خوض مباراة اليوم ضد الجزائر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي.

الدفاع: بدر بانون – محمد الناهيري -سفيان بوفتيني – محمد الشيبي.

الوسط: يحيى جبران – إسماعيل الحداد – عبدالإله حفيظي – أشرف بن شرقي – وليد الكرتي.

الهجوم: وليد أزارو.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر اليوم

تنقل مباراة المغرب ونظيره الجزائري اليوم السبت ، عبر قنوات بي إن سبورت المفتوحة ، قناة بي إن سبورت 1 علي القمر الصناعي نايل سات , وقناة بي إن سبورت 2 عبر القمر الصناعي سهيل سات.

توقف كأس العرب لما يقرب من 20 عامًا ، وتم إستئنافاها في عام 1985، تم إقامة البطولة خمس مرات أخرى حتى عام 2012، وهي آخر نسخة ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ، وبطولة كأس العرب 2021 المقامة بدولة قطر من 30 نوفمبر و حتي 18 ديسمبر الجاري ، وهي الأولى التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الجدير بالذكر: ان النسخة الأولى لبطولة كأس العرب كانت عام 1963 في لبنان وفازت بها منتخب تونس ، ولعبت في عامي 1964 و 1966.