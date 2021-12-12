نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وقطر القادمة الأربعاء 15\12\2021 والقنوات المفتوحة الناقلة نصف النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة موعد موعد مباراة الجزائر وقطر القادمة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021، والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 15\12\2021، حيث يستضيف استاد الثمامة مباراة قطر القادمة في كأس العرب ضد الجزائر، مباراة تجمع بين الكبيرين في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021، لذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز بتقديم تقرير إخباري عن المباراة، من حيث موعد مباراة قطر والجزائر والقنوات الناقلة.

يدخل منتخب قطر المباراة ساعياً نحو الفوز والصعود إلى نصف نهائي البطولة، لكنه سوف يصطدم بمنافس قوي وشرس وهو منتخب محاربو الصحراء، قدم المنتخب العنابي مستوى متميز جداً في هذه البطولة، فقد استطاع بلوغ دور ربع النهائي بعد أن صعد كأول عن المجموعة الأولى، ليلاقي منتخب الإمارات في ربع النهائي ويطيح به بنتيجة ثقيلة بخمسة أهداف دون رد، الفائز من لقاء الجزائر وقطر سيلاقي الفائز من مباراة مصر وتونس، لذلك يأمل الجمهور القطري استمرار فريقه على هذا النسق حتى حمل لقب كأس العرب.

من ناحية أخرى يسعى منتخب الجزائر نحو الفوز بالمباراة وانتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية، على حساب قطر البلد المضيف وقد قدم منتخب محاربو الصحراء مستوى عالي في البطولة حتى الآن، واستطاع أن يتغلب على منتخب قوي وهو المنتخب المغربي في مباراة ربع نهائي البطولة، بعد أن انتهت المباراة بفوز الجزائر على المغرب بركلات الترجيح، في مباراة كبيرة شهدت أحداث مثيرة، ومن المتوقع أن نشاهد مباراة كبيرة بين الجزائر وقطر، كما الوضع بالنسبة لمباراة مصر وتونس، تشهد بطولة كأس العرب إقبال جماهيري وإعلامي كبير، لذلك ازداد البحث عن موقع حجز تذاكر كأس العرب قطر 2021، حتى تتمكن الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة أن تشاهد المباراة من قلب الحدث من استاد الثمامة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة بين المنتخبين.

موعد مباراة المغرب وقطر

يحتضن استاد الثمامة مباراة الجزائر القادمة في كأس العرب ضد قطر في نصف نهائي البطولة، والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 15\12\2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- بتوقيت موريتانيا وجرينتش.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وسوريا والعراق وقطر والبحرين والكويت واليمن والأردن وفلسطين ولبنان.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر والجزائر في كأس العرب الدور نصف النهائي، سؤال تردد كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وكما هو معروف فإن شبكة قنوات بي إن سبورت هي المالكة لحقوق نقل مباريات البطولة، وقد قررت إدارة القناة أن تنقل جميع مباريات البطولة بالمجان، على قناة beIN Sports 1HD وقناة beIN Sports 2HD.

بطاقة مباراة قطر ضد المغرب