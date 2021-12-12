انت الان تتابع تفاصيل خبر منتخب مصر يهزم الأردن ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب في مواجهه صعبة مع تونس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أطاح المنتخب المصري بالمنتخب الأردني بعد مباراة ماراثونية في بطولة كأس العرب المقامة بقطر حاليا، وبعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، تم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة، وخلال الشوط الأول والثاني الإضافي، تمكن المنتخب المصري من إحراز هدفين، ليتمكن من الفوز بالمباراة بنتيجة 3/1، ويتأهل رسميا للدور الثاني لمواجهة المنتخب التونسي في نصف نهائي البطولة.

تحليل الشوط الأول

وبدأ المباراة بشكل مفاجئ من المنتخب الأردني بضغط هجومي على المنتخب المصري، ووضع منتخب مصر في مأزق، حتى تمكن لاعب المنتخب الأردني يزن عبد الله النعميات من تسجيل هدف رائع ي شباك محمد الشناوي حارس المنتخب المصري عند الدقيقة 12 من الشوط الأول من كرة رائعة على حدود الـ18 وضعها علي يسار المرمي لم يستطيع حارس مصري سوى مشاهدتها مثل الجميع.

وإستمر المنتخب الأردني في مواصلة الأداء الرائع بعد تسجيل الهدف المبكر، وأضاع الكثير من الفرص التي ارتطمت بالعارضة والقائم، وإنقاذ محمد الشناوي حارس المنتخب المصري لكثير من الفرص، ولكن منذ الدقيقة الـ40 تحول الأداء في صالح المنتخب المصري تماما، ليتمكن مروان حمدي مهاجم المنتخب المصري من إحراز هدف التعادل للمنتخب المصري في وقت هام قبل إنتهاء الشوط الأول.

تحليل الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المصري أداؤه الجيد والاستحواذ على الكرة بشكل كامل، خاصة مع نزول محمد شريف بديلا للاعب حسين فيصل، وإضاعة الفرص أمام مرمي المنتخب الأردني، ولكن إنتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتم لجوء الفريقان لوقت إضافي على شوطين.

تحليل الشوط الأول والثاني الإضافي

وخلال الوقت الإضافي الأول والثاني ظهر الإرهاق البدني على لاعبي الأردن، ومع تنشيط كارلوس كيرس مدرب المنتخب المصري بالتغييرات تحول اللقاء ناحية المنتخب المصري، ليتمكن محمد شريف من صناعة هدف رائع لأحمد رفعت محرزا الهدف الثاني للمنتخب المصري بالدقيقة 99.

وخلال الشوط الثاني الإضافي تمكن اللاعب مروان داوود من قتل المباراة تماما بالهدف الثالث بالدقيقة 120، ليتأهل المنتخب المصري لنصف نهائي البطولة في مواجهة صعبة أمام المنتخب التونسي.