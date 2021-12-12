محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - استطاع الدولي المصري محمد صلاح قيادة نادي ليفربول لتحقيق فوز صعب على نادي أستون فيلا بهدف نظيف وتحقيق ثلاث نقاط غالية في لقاء شرس في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول ضمن منافسة الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2021-2022.

وبدأ يورجن كلوب المدير الفني الألماني لنادي ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو – جوردن هندرسون – أليكس أوكسلاند تشامبرلين

خط الهجوم: تياجو ألكنتارا – محمد صلاح – ساديو ماني

بدلاء نادي ليفربول خلال المباراة: كويمين كيليهر – جوى جوميز – نيكو وليامز – كوستاس تسيميكاس – ابراهيما كوناتي – جيميس ميلنر – نابي كيتا – تاكيمي مينامينو

بداية المباراة بين ليفربول وأستون فيلا

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب ليفربول مع مبادلة على إستحياء للهجمات من جانب أستون فيلا، ولكن فشل الفريقان يفشلان في ترجمة الفرص إلى أهداف، ليطلق الحكم صافرة إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

الشوط الثاني وهدف محمد صلاح

وخلال الشوط الثاني حاول لاعبي ليفربول إحراز هدفا خوفا من تدارك الوقت وإنتهاء المباراة بالتعادل، أو مباغتة أستون فيلا بهدف يصعب من مأمورية الريدز، وجاء دور الفرعون المصري محمد صلاح ليحرز الهدف الأول بالدقيقة 67 من ركلة جزاء مرت أسفل يد حارس أستون فيلا الذي كاد أن يمسك بالكرة.

ليفربول يواصل الضغط على مانشستر سيتي المتصدر

وبهذا الفوز الصعب لنادي ليفربول يواصل لعبة الكراسي الموسيقية مع مانشستر سيتي وتشيلسي ويصل للنقطة 37 في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بعد مانشستر سيتى في المركز الأول بـ 38 نقطة، وفي المركز الثالث تشيلسي بـ 36 نقطة، وعلى جانب آخر تجمد رصيد نادي أستون فيلا عند النقطة 19 بالمركز الثاني عشر.